Domenicali elhintette, talán több „tradicionális” helyszíntől is megválnak majd

Monaco, Monza, Spa-Francorchamps, Silverstone, Hungaroring. Ez csak néhány példa azokra a futamokra, amelyek már hosszú évtizedek óta részét képezik az F1-es programnak. Van-e azonban félnivalójuk?

Ha Domenicali szavaiból indulunk ki, akkor talán igen. Az olasz a GQ Magazine-nak nyilatkozott a naptár jelenéről és jövőjéről. „A 23 futam szerintem egy stabil mennyiség, bár a Concorde-egyezmény lehetőséget ad a bővítésre.”

„A kérdés csak az, hogy mennyi versenyt akarunk látni a világ különböző részein. Én el tudom képzelni, hogy kevesebb futamunk legyen Európában és több Amerikában, Ázsiában és a Közel-Keleten.”

A szakember attól sem riad vissza, hogy hagyományos helyszíneket vegyen ki a programból, még ha ezzel sok szurkolót is dühítene fel, mivel érzése szerint, ha a hagyományok szerint élünk, akkor „nem élünk sokáig”.

„Ez is része az üzlet fejlődésének, ez pedig szórakoztatás. Persze tisztában vagyunk a történelem fontosságával, mert az megadja a jövő hozzávalóit. Ha azonban a hagyományok szerint élsz, akkor nem élsz sokáig. Le kell fektetnünk az alapokat.”

Domenicali ettől függetlenül nem fenyegetni akarja a régi helyszíneket, csak motiválni őket, hogy haladjanak a korral, és védjék meg helyüket a sok „újonctól”. „Fontos, hogy legyenek olyan országok, amelyek részesei akarnak lenni az üzletünknek. Mi nem csak a jövő szépségét nézzük.”

„Ezek a helyek megértik, hogy a világ változik. Monza például különleges, de nekik is fektetniük kell a jövőbe. Az emberek megérdemlik ezt. Növekedned és reagálnod kell. Jó dolog, hogy az újonnan érkezők pozitív nyomást helyeznek a rendszerre” – vélekedik Domenicali.

Az egyik új pálya, amely idén mutatkozhat be az F1-ben, a dzsiddai lesz. A Szaúd-arábiai Nagydíj sok kritikát kapott az ország helyzete és álláspontja miatt, de a sorozat vezetője elmondta, hogy ők nem akarnak belefolyni a „politikába”.

„Entitásként igenis érdekel minket. We Race As One – az F1 ezt akarja hangsúlyozni. Hiszünk abban, hogy olyan országokba is elmegyünk, amelyek változni akarnak. Az F1 elkerülhetetlenül is stoppert ragad bizonyos értékek fejlődése kapcsán, mert rengetegen követnek minket. A politikából viszont ki akarunk maradni.”

„Arra használjuk a motorsportot, hogy változásokat érjünk el, miközben persze hiba lenne azt hinni, hogy egy többezer éves kultúra csak úgy megváltozik. Az F1 segíteni fog a pozitív változásra összpontosítani, még ha a sport is áll a középpontban.”

„A pénz is része az üzletnek, de nem csak arról szól. Az emberi jogok is a célkitűzéseink részét képezik. Benne vannak az FIA alapelveiben, szóval a negatívumok helyett inkább a pozitívumokat kéne előtérbe hozni.”

