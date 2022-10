Domenicali: Brad Pitt F1-es filmje éles versenyhétvégéken forog majd 2023-ban

A pénteki napi folyamán Pitt, Jerry Bruckheimer producer és Joseph Kosinski rendező találkozott az F1 főnökeivel, hogy megvitassák a terveiket a készülő film kapcsán. Ők úgy fogalmaztak, hogy ez lehet majd a nagy sikerű Tog Gun: Maverick versenyzési megfelelője.

Domenicali pedig most megerősítette, hogy minden csapat és pilóta érdekelt lesz a projektben, melyben valódi autók és szponzoraik fognak szerepelni. Az olasz ezt a következő logikus lépésnek tartja a Drive to Survive globális sikerét követően.

„Ez komoly dolog. Nagyon izgatott vagyok, mert most abban a fázisban vagyunk, hogy az emberek azt kérdezik: »Mi jön most?« Ez pedig egy következő lépés a növekedés útján. Tényleg hisszük, hogy ez egy újabb dimenziót ad majd az F1-nek, melyet korábban még nem tártunk fel.”

„Sok minden fog történni a következő évben az előkészületek terén, és azért is érdekes, mert minden csapat, a pilóták, mindenki részese lesz ennek, szóval ez fantasztikus. Már most tervezzük, hogyan bonyolítsuk le az egészet, és a forgatás a következő szezon második felében fog indulni.”

Domenicali megerősítette azt is, hogy a csapatok és a támogatóik is erősen érdeklődnek a film iránt, ami nem is csoda, hiszen ha szerepelnének benne, az komolyan a reflektorfénybe hozná őket is.

Eközben Lewis Hamilton produceri szerepet kapott a filmben, és segíteni fogja a munkálatokat, miközben az összes többi pilóta is meghívást kapott arra, hogy részesei legyenek a produkciónak. „Lewis nagyon fontos lesz, mert imádja ezt az új projektet, és hitelességet biztosít majd neki.”

Végül az F1 vezetőjét még megkérdezték, hogy a készülő film közvetlen bevételi forrás lesz-e, vagy inkább csak egy globális PR-eszköz a sport számára: „Igazából mindkettő. Nyilván nagyon fontos, hogy rendezzünk néhány dolgot ezzel kapcsolatban.”

„A filmek részesei lesznek annak, amit a jövő kapcsán építünk az új nézők bevonása érdekében, emellett pedig ez befektetés is a jövőbeli extra bevételbe” – tette egyértelművé Domenicali, hogy azért természetesen anyagi érdekük is fűződik a készülő filmhez.

