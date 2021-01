Domenicali: az F1 vonzó lehet a „friss képet” kialakítani vágyó gyártók számára

Az F1-ben jelenleg négy motorgyártó készít V6-os turbó-hibrid erőforrásrendszereket: a Mercedes, a Ferrari, a Renault és a Honda. Jövőre ez a szám azonban máris háromra csökken, hiszen a Honda távozik az idei szezon végeztével.

Miközben a sorozat továbbra is a hibrideket tartja a járható útnak, a célok között szerepel, hogy egy egyszerűbb és olcsóbb motort vezessenek majd be a későbbiekben, várhatóan 2026-tól, bár arról is szó van, hogy előrehoznák az új formulát 2025-re.

Az F1 egyre fontosabbnak véli a fenntarthatóságot, és 2030-ra teljesen karbonsemlegessé szeretne válni, miközben folyamatosan próbál puhatolózni a gyártók igényei kapcsán. Domenicali nemrég elmondta, hogy vannak is lehetséges új gyártók, akik érdeklődnek az F1 iránt, de ők még „inkább csöndben maradnak”.

A lehetséges új technológia relevanciája mellett azonban az is fontos lehet, hogy a sorozat platformja milyen lehetőségeket tud nyújtani ezeknek a gyártóknak. „Szerintem az egyik legnagyobb kihívás manapság az autóipari résztvevők számára az, hogy fiatalosabb érzést keltsenek” – mondta Domenicali, az F1 idén kinevezett elnök-vezérigazgatója.

„Itt van ez a harc a régebbi vágású gyártók és az újabbak között, akik a mobilitás oldaláról érkeznek. Mi biztosan nem vagyunk részesei a mobilitási oldalnak abból a szempontból, amit sportként el akarunk érni. Úgy vélem viszont, hogy a gyártók ki tudják használni az F1 platformját ennek a friss imázsnak a megteremtése érdekében.”

Emellett az is nagyon fontos, hogy a kategória továbbra is kihasználja a média új formáit és platformjait annak érdekében, hogy a rajongók fiatalabb generációját is be tudják vonni a jövőben. „Az elején talán az F1-et a TV-ben mutató média kicsit vonakodott a Netflixhez hasonló termékekkel kapcsolatban.”

„Ez viszont végül mindkét fél számára hasznosnak bizonyult. Ezért fontos, hogy továbbra is megtartsuk ezt az átfogó megközelítést, hogy nem veszítsünk el lehetőségeket. A fiatal generáció már számos módon kapcsolódik. Nekünk pedig többféle programot kell felajánljunk, hogy meglegyen a megfelelő intenzitás.”

„Ha unalmasak vagyunk, akkor az emberek nemcsak a csatornát váltják át, de témát is cserélnek. Azon gondolkozunk, hogy miként tudnánk egy más formában fenntartani a versenyzési formátumot, mert fontos, hogy ismerjük a csapatok véleményét, de közben a részvényesekét is.”

„Külön megbeszéléseket fogunk majd tartani annak érdekében, hogy a legjobb csomagot tudjuk összeállítani. Biztosra kell menjünk, hogy nem hagyunk kihasználatlanul egyetlen lehetőséget sem” – zárta mondandóját Domenicali.

