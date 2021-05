Az F1 amerikai pilótát akar, de ez csak pár év múlva fizetődhet ki

A Liberty Media már az érkezése óta próbálkozik népszerűbbé tenni a sportot az Egyesült Államokban, és a múlt hónapban végre elérte egyik célját, amikor bejelentették, hogy jövőre már Miamiban is lesz F1-es nagydíj.

Ennek kapcsán aztán Wall Street-i elemzők meg is kérdezték őt arról, hogy egy helyi versenyző jelenléte Miamiban mekkora hatással lenne a sorozatra, Domenicali pedig megerősítette, hogy egy amerikai pilóta szerepeltetése fontos cél az F1 számára.

Legutóbb még 2015-ben volt amerikai versenyző a rajtrácson, akkor Alexander Rossi indult a Marussiával, de nem tudott megragadni a szériában. „Ami Miamit és az amerikai pilótát illeti, ez fontos számunkra” – kezdte az olasz.

„A válasz eléggé egyértelmű igen. Azon dolgozunk a csapatokkal, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy pontosan mi kell ahhoz, hogy az F1-es istállók radarjára kerüljenek már rövid távon. Ez megvalósulhat. Ha igazán gyakorlatias és reális akarok lenni, akkor a következő két-három évben még nem látom ezt, de utána igen.”

„Tudom, hogy a csapatok figyelik a jó versenyzőket, és ha készen állnak, akkor az nagy lökés lenne az amerikai szurkolóknak, mert tudjuk, hogy ők jelentik a lelkesedés és a szenvedély középpontját, és az emberek látni akarják őket. A remény tehát az, hogy nemsokára amerikaiak szállnak majd harcba mindenki mással a bajnokságban.”

Domenicali arról is szót ejtett, hogy Miami természetesen hatalmas lesz a sportág szempontjából az USA-ban, és elmondta, hogy a népszerűsítés kedvéért a hónap végefelé megrendezésre kerülő Monacói Nagydíjat kivetítőkön lehet majd nézni a Hard Rock Stadiumban, amely köré a versenypálya épül majd 2022-ben.

A cél, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki ebből a lehetőségből, hiszen ez a piac rendkívül fontos a Forma–1-nek. A bejelentésnek látszólag igazán pozitív hatásai voltak, számolt be róla Domenicali, aki a lehető legjobb kommunikációt szeretné kiépíteni az amerikai közösséggel.

Ahhoz persze nem férhet kétség, hogy a Liberty minél jobban ki szeretné aknázni az országban rejlő pénzügyi lehetőségeket is, ezért volt jelentős mérföldkő, hogy 2022-ben már két nagydíjat is rendeznek az óceán túlsó oldalán, és ezért is lenne fontos neki, hogy legyen amerikai versenyző a mezőnyben.

