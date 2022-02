Domenicali arra számít, hogy Hamilton „teljesen feltöltve” tér vissza

Miközben az utóbbi hónapok arról szóltak, hogy Hamilton talán nem tér vissza a mezőnybe a tavalyi szezonzárót követően, az elmúlt napokban már több jel is arra utalt, hogy a hétszeres bajnok bizony harcba fog szállni nyolcadik címéért is idén.

Először Instagramon jelentkezett be újra egy képpel, nemrég pedig arról is posztolt, ahogyan fiziójával London utcáin kocog korán reggel, a legfrissebb hírek szerint ráadásul a keddi napon már a Mercedes gyárában is munkába állt.

Domenicali pedig nem is lehetne boldogabb, hogy ezeket látja, mivel tudja, hogy Hamilton milyen nagy értéke a sportnak. „Láttam a legutóbbi képet, az arcán pedig pozitivitást véltem felfedezni. Szóval ez nagyon fontos, mert Lewis egy elképesztő érték nemcsak a sportnak, de az egész világnak” – mondta az olasz a Sky F1-nek.

Ami a rivaldafényből való elvonulást illeti, Domenicali teljesen megérti Hamilton döntését, és szerinte a mercedeses készen fog állni arra, ami idén várhat rá. „Teljes mértékben tiszteletben tartom azt, hogy csendes üzemmódra váltott.”

„Úgy vélem, teljesen feltöltve kezdi majd meg az új idényt. Ott van előtte a lehetőség, hogy megnyerje nyolcadik bajnoki címét. Ezért biztos vagyok, hogy minden erejével erre a feladatra összpontosít, mivel most annyi újdonság jön, annyi változó lesz, ami lehetővé teszi, hogy ez a bajnokság igazán vonzó legyen.”

A csillagosok február 18-án leplezik le idei masinájukat, és azon az eseményen minden bizonnyal már Hamilton is jelen lesz, és hallhatunk majd tőle pár szót a kihívásokat illetően, de a tavalyi eseményeket talán nem fogja megemlíteni.

