Domenicali: Akár 32 futam is elképzelhető lenne a naptárban

A Forma-1 nem csak a technológia terén ment keresztül óriási fejlődésen, hanem a nagydíjak összetételének tekintetében is, hiszen korábban elképzelhetetlennek tartották, hogy képesek legyenek 24, vagy akár annál is több futamot rendezni.

Ma már azonban nem az a kérdés, hogy megvalósulhat-e ennyi verseny, hanem az, hogy kiknek ne biztosítsanak lehetőséget, már ami a futamrendezést illeti. Domenicali ugyanis a RaceFans-nek elárulta, hogy sokan szeretnének szerephez jutni a naptárban.

„Már ma is több mint 30, sőt, akár 32 nagydíj is elképzelhető lehetne, mert mindenki akar egyet” – jelentette ki magabiztosan Stefano Domenicali. A Forma-1 vezére azt is hozzátette, hogy jelenleg elégedett a 24 helyszínes versenynaptárral.

A Forma-1 népszerűsége az utóbbi időben Amerikában rohamos növekedésnek indult, ami részben a Liberty Media kezdeményezéseinek köszönhető. A Drive to Survive, azaz a Netflix F1-es sorozata olyan szurkolókat is bevonzott a sportágba, akik addig nem voltak nagy rajongók.

Domenicali ezzel kapcsolatban meglepő kijelentést tett: „Minden harmadik rajongó, aki elmegy a nagydíjra, most megy először.”

