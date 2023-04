Domenicali: „A pályák nem lehetnek arrogánsak, csak mert 100 éve rendeznek futamot”

Az F1-es programban számos új helyszín debütált az utóbbi években, miközben több klasszikus és közönségkedvenc pálya már kikerült vagy a kiesés szélén tanyázik. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a sorozat népszerűsége jelentősen nőtt, egyes országok pedig hajlandóak szinte bármennyit fizetni azért, hogy ellátogasson hozzájuk a száguldó cirkusz.

Domenicali pedig most arról beszélt, hogy hiába van egy futam már régóta a naptárban, nekik is muszáj javítani a létesítményeken és a kínálaton, ha maradni akarnak. „A kontinensek terén most jól állunk. Az viszont nem titok, hogy Afrika visszatérésének lehetőségét még mindig vizsgáljuk. Csak ők hiányoznak.”

Az olasz amondó, a tradicionális helyszínek nem tekinthetnek folyamatosan a múltba, és helyette inkább egy szebb jövőt kéne kitűzniük maguk elé. „Arrogánsnak lenni, és azt hinni, hogy garantálva van a jövőd csak azért, mert az elmúlt 100 évben futamot rendeztél, az őszintén szólva nem elég.”

„Világos, hogy az utóbbi években ezen történelmi helyek megítélése megváltozott, mivel ők is kezdenek rájönni, hogy változik a piac. Igyekszünk mindig nyitottak lenni velük, és elmondjuk nekik, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy maradhassanak.”

Az olasz tehát lényegében kijelentette, hogy minden pályának muszáj haladnia a korral és az F1 követelményeivel, ha továbbra is versenyt akarnak rendezni, és ez alól senki sem képez kivételt. Nem véletlen az sem, hogy a Hungaroringen is komoly infrastrukturális beruházásokra kerül majd sor a következő években.

Carlos Sainz, a Ferrari versenyzője lényegében felszólította a csapat kritikusait, hogy ne legyenek annyira negatívak feléjük, mert a jelenlegi helyzetükben ez nem segít.