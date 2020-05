Domenicali: A motorsportoknak újra kell gondolnia a jövőjüket

A Ferrari korábbi csapatfőnöke exkluzív interjút adott a Motorsport.com-nak a #thinkingforward sorozat keretein belül, a Lamborghini vezérigazgatója, és az FIA együléses bizottságának az elnöke azt mondta, hogy a sport túl sokáig várt az effektív költségcsökkentési intézkedésekkel, amelyek a hosszú távú jövőjét biztosíthatják.

A koronavírus-járvány által okozott általános gazdasági recesszió azonban arra kényszeríti a gyártókat, csapatokat, szponzorokat, hogy a sportot új alapokra helyezzék.

„Az FIA és a Liberty, a csapatokkal együtt, meglátásom szerint tényleg a jövőre fókuszál, és szerintem jó irányba haladnak” – mondta Domenicali. „Ez egy egyedülálló lehetőség, amelyet muszáj megragadnia a sportnak, máskülönben nagy a veszélye annak, hogy soha nem tér vissza ahhoz az állapothoz, amelyben volt.”

„Nem szabad elfelejtenünk, hogy a jelenleg még el nem halasztott futamokra rengeteg jegy kelt el, még a krízis előtt. A jogtulajdonosok felelőssége, hogy a válság után is hasonló figyelmet kapjon majd az F1.”

Múlthéten az FIA bevezetett egy „védelmi” kitételt a Nemzetközi Sportkódexébe, ami lehetővé teszi számukra, hogy különleges helyzetben sokkal rövidebb idő alatt elfogadtassák a 2021-re tervezett változtatásokat. Ehhez ráadásul elég lesz a csapatok többségének megszavazni az adott javaslatot, ellentétben a korábbi egyöntetű elfogadással. Ez az eljárásrend a júniusi Motorsport Világtanács ülésen lesz még fontosabb.

„Szerintem igazi bűn lenne az, ha nem vizsgálnánk meg újra azokat a pontokat, amelyekről tudjuk, hogy fejlesztenünk kell rajtuk. Azon dolgozunk ezekben a hetekben, hogy a Motorsport Világtanács elé olyan javaslatokat terjesszünk fel, amelyekről már korábban is beszéltünk, de mindig elhalasztottuk őket, mert a rendszer nem fogadta el azokat, a jó gazdasági helyzet miatt. Most cselekednünk kell, mert tudjuk, ha nem tesszük, annak rossz kimenetele lesz.”

„A helyzetet egy lehetőségként látom a motorsport számára, hogy új formát öltsön. Az biztos, hogy a motorsport a jövőben is szükséges lesz, de rövidtávon újra kell gondolnunk a befektetések mértékét, a technológiai színvonalat, és a bajnokságok számát is.”

„A gyártók szerepvállalását is újra kell gondolnunk: maradjanak-e beszállítók a privát csapatok számára, vagy konstruktőrként maguk is részt vegyenek a bajnokságokban. Ezek a megbeszélések sürgősek, mert meg kell tartanunk a lendületünket, még akkor is, ha óriási zavaró tényezők is vannak.”

Stefano Domenicali, a Lamborghini elnöke Fotó készítője: Lamborghini S.p.A.

„Kell egy tiszta alap, ahonnan újra felépíthetjük magunkat, arra alapozva, hogy a következő pár évben a helyzet javul, és a motorsport továbbra is a fontos színtere lesz az iparunknak.”

Domenicali szerepe az F4-től az F1-ig terjed, és szerinte minden sorozatnak szüksége van egy újratervezésre. „Mint az FIA együléses bizottságának elnöke, most is tárgyalunk arról, mi lehetne a legjobb döntés az F4, F3, F2 számára, amikor „megtisztulhatna” a sport, és a költségeket lejjebb vihetnénk, hogy a formulaautózás világa a jövőben is csábító legyen.”

„Elhalasztjuk az új, frissített technológiák bevezetését, hogy a csapatok túlélését segítsük. Mindenki arra fog koncentrálni az év második felében, hogy a bajnoksága újraindulhasson, de egy szolid vonalat kell meghúznunk, ahonnan már teljes mértékben 2021-re fókuszálunk.”

Domenicali szerint nagyon óvatosan kell eljárni akkor, ha szeptember előtt motorsport eseményeket akarnak szervezni.

„Elég nehéz feladat, a törvénykezések bonyolultsásgát is figyelembe kell venni. Nem csak arról az országról van szó, ahol a verseny lenne, de a csapatok eltérő nemzetiségű alkalmazottjairól is, akiknek meg kell felelnie az adott ország intézkedéseinek. Nem akarom teljesen kizárni a versenyek lehetőségét, az F1 is próbálkozik korábbi futamokkal, ami nagyszerű lenne, de óriási kihívást jelentene.”

