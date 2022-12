Domenicali: a Ferrari számára kulcsfontosságú lesz, hogy jól kezelje a Leclerc-Sainz párost

Igazi hullámvasút volt a Ferrari 2022-es szezonja a Forma-1-ben, a maranellói alakulat remekül kezdett és úgy tűnt, nagyon gyors autót épített, de a megbízhatósági problémák és a rosszul elsült stratégiai döntések megpecsételték a sorsukat.

Részben ezért, részben a Ferrari vezetőségének bizalomhiánya miatt Mattia Binotto csapatfőnök a szezon végén benyújtotta lemondását, így december 31-én távozik pozíciójából. Stefano Domenicali korábban maga is vezette a Scuderiát és úgy véli, hogy nem lesz könnyű dolga Binotto utódjának.

„A Leclerc-Sainz duó kezelése kényes ügy és kulcsfontosságú lesz. Hamilton és Verstappen már régóta a csúcson van, Charles és Carlos is eljuthat oda, mindkettejükben megvan a képesség ehhez“ - nyilatkozta Domenicali a La Gazzetta dello Sportnak.

„Hosszú ideig csapattársak lehetnek, és ez jót is tenne a Ferrarinak a folyamatos fejlődés érdekében. A Forma-1-ben azonban a csapattársad egyben a legfőbb riválisod is, így a jövőbeli közös munka attól függ, hogyan kezelik a kapcsolatukat. Ez egy olyan kérdés, amivel az új csapatfőnöknek azonnal foglalkoznia kell“ - vélekedett az olasz.

Binottót többször is kritizálták amiatt, hogy egyenrangúként kezelte két pilótáját, a tifosi szerint egyértelműen Leclerc-t kellett volna első számú versenyzőnek kinevezni. A monacói erre többször panaszkodott is, de Sainz is kijelentette, hogy a bajnoki cím reményében érkezett a Scuderiához.

A Ferrari csapatfőnöki székére Frederic Vassuer pályázik a legnagyobb eséllyel, így vélhetően rá vár a feladat, hogy megtalálja az egyensúlyt a csapaton belül. Domenicali elmondta, bárkit is választ John Elkann, megvan benne a kockázat, hogy nem sül el jól.

