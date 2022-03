Domenicali: A Drive to Survive-nak hozzáadott értéket kell teremtenie ahhoz, hogy az F1 folytatni tudja az együttműködést

A népszerű sorozat negyedik évada, amely Max Verstappen és Lewis Hamilton 2021-es világbajnoki címért folytatott csatáját mutatja be, március 11-én debütál. Domenicali elismerte, hogy a sorozat pozitív hatással volt az F1-re, de figyelmeztetett, hogy ezt a továbbiakban is így kell tennie.

„Kétségtelen, hogy a Drive to Survive hihetetlen hatással volt, főleg az új közönségre, és más új piacokon, például az Egyesült Államokban is biztosan. És ez folytatódni fog, és előrevetíthetem, hogy maradjanak velünk az új sorozatban, mert most volt lehetőségem megnézni, és fantasztikus lesz, a megfelelő hangvétellel. És ahogy azt el tudjátok képzelni, a tavaly történtek alapján rengeteg akció lesz. Szóval ez jó" - mondta a Wall Street-i elemzőknek.

„Ha ez csak egy másfajta módja lesz annak, hogy az F1-ről beszéljünk, anélkül, hogy hozzáadott értéket adna az F1 platformnak, akkor talán jobbnak tartom, ha újratárgyaljuk Netflixszel és megnézzük a többi partnerrel, hogy milyen lehetőség van arra, hogy a jövőben valami mást csináljunk.“

„Az biztos, hogy ez a platform létfontosságú szerepet játszott az ismertség növelésében, főként a fiatal generáció és az F1-be újonnan érkezők körében. És ezért köszönetet kell mondanunk ennek a víziónak, a folyamatnak és a minőségnek, ami tényleg nagyon-nagyon jó“ - tette hozzá.

Greg Maffei, a Liberty Media vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a Drive to Survive legalább annyira jó volt a Netflixnek, mint az F1-nek.

„Szerintem ez egy nagyszerű partnerség. Miközben egyértelműen segített nekünk, és láttad, hogy nőtt a tévénézőink száma, például az Egyesült Államokban 58%-kal [2021-ben], és az átlagéletkorunk az elmúlt években négy évvel csökkent, ami a rajongóinkat illeti. ,Ez drámai ellentétben áll azzal, hogy sok más sportágnak öregedő a szurkolói bázisa és csökken a tévénézőszáma" - mondta az amerikai.

„Mindezek után ez a Netflix számára is egy nyerő termék. Az év során 27 országban volt az első helyen. Ez viszonylag költséghatékony számukra. Szóval szerintem ez egy abszolút győzelem, amennyit a Netflix tett értünk, szeretném azt hinni, hogy mi is jót tettünk a Netflixnek. És amikor Reeddel [Hastings, a Netflix alapítója] és Teddel [Sarandos, társ-vezérigazgató] beszéltem, biztosítottak, hogy nagyon lelkesek a termékért.“

Maffei hozzátette, hogy még az olyan szkeptikusok is, mint a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff, megértették a sorozat értékét.

„Egyértelműen változást láttunk a mentalitásban. Szeretem piszkálni Totót azzal, hogy az első szezonban utálta a Drive to Survive-ot, nem akart részt venni, egy sor oka volt rá. Most pedig úgy jellemezném, hogy elég lelkes rajongó. És szerintem ő reprezentálja azt, ahogy a legtöbb csapat gondolkodik. Szóval ez egy győzelem volt minden szempontból. Nemcsak az Egyesült Államokban, hanem az egész világon is nőtt a sportágunk népszerűsége. De a Netflix számára is nagyszerű dolog. Szóval remélem, hogy ez a házasság még sokáig folytatódik" - mondta.