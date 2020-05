Dokumentumfilm készült a Forma-1 egyetlen női pontszerzőjéről, Lella Lombardiról

Lella Lombardiról Riyaan Hartley és Vincent Tran rendezett filmet Beyond Driven címmel, amelyet június 30-án mutatnak be az Egyesült Államokban.

Az 1975-ös Spanyol Nagydíjat a hírhedt Montjuic utcai pályán tartották, amelyet már 1975-ben sem tartottak eléggé biztonságosnak a pilóták. A kétszeres világbajnok, Emerson Fittipaldi rajthoz sem állt, így tiltakozva a verseny megtartása ellen.

Már a rajtnál óriási káosz volt, ami után az élről rajtoló Niki Lauda kiesett. A 3. körben Jody Scheckter Tyrrelljének a motorja elfüstölt, és a pályára kerülő olaj miatt Alan Jones és Mark Donohue is kiesett. 3 körrel később az olajon James Hunt is megcsúszott, és összetörte az autót.

Az igazi tragédia azonban a 26. körben következett be, amikor Rolf Stommelen hátsó szárnya leszakadt, és az autója a nézők közé csapódott, 5 ember halálát okozva. A versenyt 3 körrel később leintették, amikor is Lella Lombardi az egészen zseniális 6. helyen autózott a March-al.

Lella azonban csak fél pontot kapott, miután a versenyt idő előtt intették le, azonban a mai napig csak neki sikerült nőként pontot szereznie a Forma-1-ben. Utána már egyetlen nőnek sem sikerült magát kvalifikálnia egy Forma-1-es futamra.

„Egy nő számára jelenleg lehetetlen az, hogy Forma-1-es dobogókért harcoljon, nem olyasmi, ami megszokott, de nem is lehetetlen, és egy nap eljön ez is. El kell kezdenünk támogatni az elképesztően tehetséges női pilóták új generációját, akik ezen az úton vannak” – nyilatkozták a film készítői, számolt be a SoyMotor.com.

A filmben a remek archív felvételek mellett olyan új, fiatal női pilótákkal készített interjúk láthatóak, mint Tatiana Calderón, Beitske Visser, az Amna testvérek, Hamda Al Qubaisi, Alice Powell, és Carmen Jorda, akiknek a célja a Forma-1 elérése volt, vagy még most is az.