De Vriest annyiszor utasították el, hogy komolyan azt hitte, sosem lesz F1-pilóta

A Formula E 2020/21-es bajnoka, Nyck de Vries lesz Juki Cunoda csapattársa az olasz gárdánál a 2023-as idényben, miután a tavalyi Olasz Nagydíjon mutatott teljesítménye beugrósként a Williamsszel meggyőzte Helmut Markót.

Miután Pierre Gasly az Alpine-hoz ment, Colton Hertának pedig nem tudtak szuperlicence-t szerezni, de Vriest vették célba, nem sokkal később pedig az üzlet is megszületett. A holland azonban most elmesélte, korábban már többször is közel járt ahhoz, hogy bekerüljön a Forma-1-be, de valahogy sosem jött össze neki.

A 27 éves de Vries sokszínűségét mutatja, hogy 2022-ben a Mercedes, az Aston Martin és a Williams színeiben is részt vett szabadedzéseken, az Alpine-nál a 2021-es autóval tesztelt, míg Brazíliában a McLarennél volt üléspróbája, mivel félő volt, hogy az ételmérgezésből lábadozó Lando Norris nem vehet részt a versenyen.

És bár ő elégedett volt a Forma-1-ben a csodacsere szerepével, a Day1 nevű Youtube-csatornának adott interjújában elmondta, eléggé horzsolta a tudat, hogy nem tartották elég jónak, hogy egy egész évre leigazolják.

„Őszintén szólva többször gondoltam arra, hogy sosem fog megtörténni, mint arra, hogy igen. Nem voltam miatta ideges, mert ugyanakkor nagyon örültem neki, amim éppen volt és a lehetőségeknek, amik adódtak.”

„Másrészről viszont folyamatosan ott voltam a Forma-1-es versenyeken és ilyenkor eléggé komolyan tudatosul az emberben, hogy nincs ott a mezőnyben, olyan közel van hozzá és mégis oly távol. Voltak napok, amikor azt hittem, ebből már nem lesz semmi, de legmélyen belül mindig volt bennem egyfajta hit, annak ellenére, hogy 2021 óta négyszer is elutasítottak.”

„Miután megnyertem a Formula 2-t, nem volt hely számomra a Forma-1-ben, ez is egyfajta elutasítás. 2021-ben megnyertem a Formula E-t és tényleg nagyon közel volt, hogy legyen valami, de végül nem történt semmi.”

„A tavalyi szezon során volt két-három pillanat is, amikor komoly tárgyalások kezdődtek el a jövőmről és minden alkalommal, amikor a válaszra került a sor, nemet kellett mondanom, mert más, a Forma-1-en kívüli kötelezettségeim voltak.”