De Vriesnek jó szolgálatot tett Max Verstappen

Nyck de Vries 28 évesen végre megkapja az esélyt a Forma-1-ben, miután az AlphaTauri őt választotta az Alpine-ba távozó Pierre Gasly helyére. A 2019-es F2, valamint 2021-es Formula E-bajnok 2022-ben fészkelte be magát a Red Bull fiókcsapatát, az AlphaTaurit irányító Franz Tost gondolataiba.

Az év folyamán de Vries három szabadedzésen is részt vett, egyet-egyet teljesített a Williamsszel, a Mercedesszel és az Aston Martinnal, majd Monzában versenyen is bemutatkozhatott, miután Alex Albon az utolsó szabadedzés előtt vakbélgyulladással kidőlt.

Az időmérőn remek teljesítményt nyújtott, majd a versenyt a kilencedik helyen fejezte be, ezzel de Vries a rivaldafénybe tolta magát, most pedig kétszeres világbajnok jóbarátja, Max Verstappen mellé került a Forma-1-be.

A Red Bull sztárja mögött az évek során hatalmas szurkolótábor gyűlt össze, arra azonban, hogy de Vries is profitálhat-e ebből, ezt mondta: „Idővel elválik. Max nyilván nagyszerűen teljesített a Forma-1-ben, uralja a sportot, teljesen megérdemelten, egész Hollandia mögötte áll és mindenkit nagyon érdekel a Forma-1.”

„Én csak most kezdem ezt az utazást, miközben Max folyamatosan a bajnokságért küzdhet, de azért én is szeretném letenni a névjegyemet. Ettől eltekintve, nem tudom, mennyire fog megoszlani köztünk a támogatás, a holland szurkolókban talán még csak most tudatosul, hogy még egy hazai versenyzőjük lesz.”

Tost mindeközben elmondta, nagy dolgokat vár a 28 éves versenyzőtől.