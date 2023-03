De Vriesnek „emelnie kell a szinten” a debütáló futama után

Hivatalosan nem a Bahreini Nagydíj volt De Vries első Forma–1-es futama, hiszen tavaly Olaszországban már egy nagyszerű teljesítményt tett le az asztalra a Williamsnél beugrósként, idén azonban egy teljesen más feladat vár rá, hiszen hétvégéről hétvégére teljesítenie kell.

A nyomás pedig igazából mindkét alphatauris versenyzőn ott van, hiszen Juki Cunodának is muszáj javulnia, főleg azok után, hogy Pierre Gasly idénre elhagyta az istállót, így most ő számít a tapasztaltabb versenyzőnek házon belül. Bahreinben egyelőre Cunoda volt a jobb, hiszen az időmérőn és a futamon is magabiztosan verte De Vriest.

Persze azért utóbbi pilóta sem panaszkodhat, hiszen a rosszabbul sikerült időmérőt követően szépen zárkózott fel a futamon, ezt a teljesítményt pedig Marko is elismerte, miközben azért megjegyezte, hogy a továbbiakban javulást vár a korábbi F2-es és Formula E-bajnoktól.

„Nycknek komoly tapasztalata van, miközben hivatalosan még újonc. Szorosan együttműködött a Mercedesszel, számos autójukat vezette, ahogyan az ügyfélcsapataiknál is megfordult. Ez azonban az AlphaTauri, nem a Mercedes. Költségvetés és emberi erőforrások terén nem összehasonlítható” – magyarázta a szakember a Motorsport.com német kiadásának.

„Egyértelműen voltak pozitívumok, de most már kezdi realizálni, hogy ez egy másmilyen alakulat. A lényeg most az, hogy a saját teljesítményére koncentráljon. Az 1-es és 3-as szektorban hasonlóan ment, mint Juki, de a középsőben túl sokat bukott hozzá képest, a futamon is. Most emelnie kell a szinten.”

Marko végül még kihangsúlyozta, hogy persze mindkét versenyzőnek bizonyítania kell, hogy az F1-ben a helyük, de egyetlen verseny után még egyikük felett sem akar pálcát törni. „Még csak egyetlen futam ment le. Még nincs értelme a jövővel foglalkozni. Adjunk neki [De Vries] egy esélyt. A munkamódszere és a hozzáállása is rendben van, de most már el kell kezdenie teljesíteni.”

