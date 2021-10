De Vries még mindig nem tudja, mi lesz vele 2022-ben

A holland 2019-ben F2-es bajnok lett, és már világbajnoknak is mondhatja magát, hiszen a Formula E legutóbbi szezonjában is győzedelmeskedett. A mercedeses köteléke révén pedig úgy tűnt, jövőre már az F1-ben találhatja magát a Williamsnél, de a grove-iak végül Alex Albon mellett döntöttek.

Az Alfa Romeo egy másik potenciális célállomás lehetne számára, de miközben egy ponton még favoritnak számított a másik ülésre Valtteri Bottas mellett, addig mostanában már nem igazán emlegetik őt komoly esélyesként.

Emiatt tehát a 26 éves tehetség még nem tudja, milyen irányt vesz a karrierje, bár már a hosszútávú versenyzésben is kipróbálta magát, így esetleg az is lehet egyfajta lehetőség. „Először is nagyon hízelgő és megtisztelő, hogy a nevemet több F1-es csapattal is hírbe hozták az utóbbi időben” – monda De Vries a The Race Formula E podcastjében.

„Örülök annak, amit Toto Wolff mondott rólam, de igazából teljesen tisztában vagyok azzal, hogy ebben a világban nagyon gyorsan tudnak változni a dolgok. Én egy igazán realista ember vagyok, és mindig arra koncentrálok, ami éppen az adott feladatom.”

„Szóval, hogy mi lesz a jövőben, azt nem tudom. Ahhoz, hogy megkapjam a lehetőséget, és ajtók nyíljanak meg előttem, továbbra is minden futamon és minden hétvégén a lehető legjobban kell teljesítenem. Most ez a lényeg, és a sok pletyka, illetve a média találgatásai nem jelentenek semmit. Az idő majd megmondja.”

Ha nem jön neki össze a Forma–1-es lehetőség, akkor a holland akár a Formula E-ben is maradhatna, ahol a Mercedes az utolsó szezonjára készül. De Vries emellett korábban azt is elmondta, hogy a királykategória nem létszükség számára, és nem az fogja meghatározni a karrierjét, hogy vezetett-e ez az F1-ben vagy sem.

