De Vries: ha Herta miatt megszegnék a szabályokat, azzal „kinyírnák” a junior ranglétrát

A Red Bull feltett szándéka jelenleg az, hogy az IndyCarban több futamot is nyerő Colton Hertát az AlphaTaurihoz hozza. A gond csak az, hogy Hertának nincsen elegendő pontja a szuperlicenchez, amelyre szükség lenne az F1-es szerepléshez.

Az FIA pedig jelenleg is azon tanakodik, hogy adjanak-e az amerikainak valamilyen engedményt, amely lehetővé tenné számára a jövő évi bemutatkozást. A témában már többen is elmondták véleményüket, és most hozzájuk csatlakozott De Vries is.

A holland versenyző 2019-ben F2-es bajnok lett, majd két évvel később a Formula E-t is behúzta, de F1-es ülést ezek ellenére sem kapott, idén azonban már három szabadedzésen is szerepelt, és továbbra is esélyesnek számít a Williamsnél Nicholas Latifi helyére.

Ebből a szempontból talán érthető, hogy ő nem feltétlenül nézné jó szemmel, ha valaki „kívülről” megérkezne a királykategóriába, ráadásul úgy, hogy nincs elég szuperlicencpontja hozzá.

„Én bízom a vezető testületben. A szabályokat tisztelni kell. Számos másik pilóta van még a piacon, akiknek megvan a kellő pontszáma. Nem feltétlenül van meg a szükség arra, hogy valaki felmentést kapjon. Emellett szerintem helytelen precedenst is teremtene, valamint rossz példával szolgálna az F2-es és F3-as bajnokságoknak.”

De Vries úgy gondolja, Herta megérkezése talán ahhoz vezetne, hogy többen kezdenének el az amerikai szériák felé kacsintgatni. „A következményei akár sokkal nagyobbak is lehetnének egy ilyen döntésnek. Így talán sokkal többen kopogtatnának az ajtón egy bizonyos kérés miatt.”

„Másodsorban amellett is lehet érvelni, hogy az emberek talán a Forma–4 után nem a Forma–3-ba mennének, hanem mondjuk az Indy Lightsba, ahol csak 12 autó van, így pedig sokkal könnyebb lenne pontokat szerezni, majd visszajönni Európába.”

„Ezzel pedig majdnem kinyírnád és veszélyeztetnéd a ranglétrát, melyet már évek óta építünk, és amely nagyon is jól működik. A mi platformunkat én a MotoGP-hez hasonlítom, ahol szintén megvan az egyértelmű karrierút, szóval kár lenne, ha tönkretennék a rendszert, és szerintem nincs is rá szükség” – fogalmazott határozottan Nyck de Vries.

