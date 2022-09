De Vries: „Ha ez valóban megtörténik, hamarosan bejelentjük"

Nyck de Vries neve már évek óta a paddock körül forog, mint fiatal pilóta, akinek helye lenne a rajtrácson. A hollandnak azonban még mindig nincs helye egyik csapatnál sem. Számára is sok minden bizonytalan még a következő szezon előtt, erről a Viaplay-nek nyilatkozott.

A Mercedes tartalékversenyzője az elmúlt években többször is bizonyította, hogy óriási tehetséggel rendelkezik. A tavalyi szezon után több Forma-1-es csapat is szóba került vele kapcsolatban, de akkor mindannyian más pilótát választottak, így De Vries idénre is csapat nélkül maradt.

De Vries nem mer még arról beszélni, hogy kap-e lehetőséget 2023-ban. „Őszintén szólva erre nem tudok válaszolni. Ezt végső soron nem áll módomban meghatározni és befolyásolni" - mondja őszintén, majd kijelenti, hogy azt sem tudja, hogy jövőre a Mercedesnél fog-e dolgozni. „Mindenesetre az idei szezon hátralévő részében ott leszek abban a szerepkörben, amiben most vagyok."

Még több F1 hír: Leclerc reméli, a Ferrari megosztott stratégiákkal „játszva” támadhatja majd Verstappent

De Vries az idei versenyévben már kétszer is lehetőséget kapott arra, hogy tesztelje az autót az első szabadedzésen. A Williams és a Mercedes is lehetőséget adott neki egy-egy edzés teljesítésére, amelyek során jó benyomást keltett és rengeteg fontos tapasztalatra tett szert.

Elképzelhető, hogy a holland pilóta a szezon hátralévő részében még egy szabadedzésen részt vesz majd. „Ha ez megtörténik, hamarosan bejelentjük" - mondta sejtelmesen. Az elkövetkező hónapok fogják megmutatni, hogy De Vries-t láthatjuk-e jövőre, mint teljes állású pilóta a rajtrácson.

Schumacher: maradok-e a Forma-1-ben? Most csak a pontszerzésre koncentrálok!