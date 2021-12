De Vries: „Az F1-es álom továbbra is él”

A Mercedes FE csapatának 26 éves pilótája a Speedweek.com-mal készített interjút, amelyben több témát is érintettek. Az egyik ilyen természetesen az F1 volt, ahol egy ideig úgy tűnt, 2022-ben szerepet is kaphat, mivel ő volt az Alfa Romeo ülésére pályázó egyik jelölt.

Idővel aztán az esélyei egyre inkább csökkentek, miközben a kínai Csou Kuan-jü körüli felhajtás egyre növekedett, és végül ő lett a befutó a svájci gárdánál a Valtteri Bottas melletti másik helyre.

De Vries ennek kapcsán elmondta, hogy már annak is örült, hogy egyáltalán hírbe hozták a lehetséges váltással. „Először is, örültem és izgatott voltam amiatt, hogy én is bekerültem a kalapba. Ez alátámasztja, hogy milyen potenciált látnak bennem.”

Még több F1 hír: Verstappenék továbbra is nehezen emésztik meg a silverstone-i balesetet

„A dolgok azonban gyorsan változnak, és én nem tudok hatással lenni mindenre. Én csak a pályán nyújtott teljesítményemmel tudok beszélni. Ami azon kívül történik, azt nem tudom befolyásolni. Én most boldog vagyok a helyzetemmel, hogy a bajnoki címekért küzdhetek.”

Hiába kellett viszont most némileg csalódnia, a holland tehetség ettől függetlenül továbbra is az F1-et tűzi ki végső céljának. „Minden fiatal pilóta álma a Forma–1. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy már nem akarom vagy már nem ez az álmom.”

„Ugyanakkor nem dolgoztam ezért aktívan. Jövőre egy új szezon kezdődik, és majd kiderül, hogy alakul minden. Én megpróbálok minden lehetőséget megragadni” – mondta a helyzete kapcsán De Vries, aki vélhetően 2022-ben is a Mercedes egyik tartalékpilótája lesz az F1-ben.

Domenicali a békítő szerepét töltené be a két élcsapat között