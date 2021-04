De Meo: Alonso az Alpine „keresztapja”, aki megváltoztathatja a csapatot

Tavaly még az is kérdéses volt, hogy a Renault marad-e egyáltalán a Forma-1-ben, azonban a francia márka felsővezetésében változások után az a Luca de Meo került a vezérigazgatói székbe, aki maga is motorsport őrültnek tartja magát, neki köszönhetően viselte korábban Valentino Rossi és Jorge Lorenzo Yamahája is a Fiat logóját a MotoGP-ben.

De Meo korábban a Motorsport.com-nak úgy fogalmazott, hogy a Renault F1-es érdekeltségeinek átalakításával, és az Alpine márka előtérbe kerülésével „egy életre” elkötelezték magukat a Forma-1 mellett, és az olasz üzletember szerint Fernando Alonsóval a fedélzeten most kell meglapozniuk a csapat sikerességét.

„Fernando otthona a Renault, de azt akarjuk, hogy a tapasztalataival növekedésnek induljon a csapatunk” – mondta de Meo a TopGear-nek, számolt be az F1 hivatalos oldala.

„Most neki más a szerepe a csapaton belül, mint 15 éve. Ő a csapat keresztapja. Én csak egyetlen dolgot kérek tőle, hogy segítsen nekünk topcsapattá válni, mert az csak a hozzáállástól és a mentalitástól függ, és neki pont ilyen mentalitása van.”

„A célunk az, hogy olyan autót adjunk neki, amiben jól érezheti magát, aztán pedig ki tudja, mi történik majd a versenyeken. Lehet, hogy ehhez egy kicsit szerencsésnek kell majd lennünk, de mi mindent meg fogunk tenni érte és Estebanért.”

De Meo szerint az is egyértelmű, hogy az idei évtől bevezetett költségsapka segíthet topcsapattá tenni az Alpine-t.

„A költségsapka segített rajtunk. A topcsapatok kétszer, háromszor többet költöttek nálunk. A mezőny így szorosabb lehet, ami jót tesz majd a show-nak is.”

Alonso első futama az Alpine-nal messze nem úgy sikerült, ahogyan azt eltervezték. Miután a korai kiállása miatt hamar elfogytak a gumijai, folyamatosan csúszott hátra a pontszerző helyekről. A Bahreini Nagydíjat pedig be sem fejezhette, mert egy szendvicscsomagolás szorult a hátsó fékhűtőjébe, így az Alpine pont nélkül zárta a 2021-es szezon első versenyét.