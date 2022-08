De la Rosa: Verstappen lehet minden idők legjobb Forma-1-es versenyzője

Max Verstappen a szezon felénél 80 pontos előnnyel vezeti a pilóták tabelláját Charles Leclerc előtt és rohamléptekkel masírozik második világbajnoki címe felé.

A RacingNews365 Pedro de la Rosát kérdezte arról, melyiküket tartja jobb versenyzőnek, amire a spanyol egyértelmű választ adott. „Sebesség tekintetében nagyon egyformák, de nagy különbség kettejük között, hogy Max sokkal higgadtabban vezet“ - mondta az egykori McLaren-pilóta.

„Ő tényleg nem hibázik, és nem is a megpördülésekre vagy bukásokra gondolok. Milyen gyakran láthatjuk például tőle, hogy blokkol egy kereket fékezésnél? Nem számít milyen körülmények uralkodnak, Max mindig ura a helyzetnek“ - fogalmazott a spanyol.

„A múltban Max már a szabadedzéseken is feszegette a határokat és ez néha meg is mutatkozott egy-egy megpördülésben vagy kiesésben. Most fantasztikus nézni. Agresszívan, de okosan vezet és nagyon gyors“ - dicsérte a címvédőt de la Rosa.

Az egykori pilótát arról is megkérdezték, hogy felveheti-e hosszú távon a verseny a sportág legendáival, mint amilyen Michael Schumacher, Ayrton Senna, vagy Lewis Hamilton.

„Maxban minden megvan ahhoz, hogy minden idők legjobb Forma-1-es versenyzője legyen. Az idő fogja eldönteni, hogy milyen csapatoknál versenyez majd és ezek mennyire lesznek versenyképesek a következő 10 évben“ - fogalmazott de la Rosa.

„Természetesen tisztelem az olyan versenyzőket is mint Norris, Russell, vagy Sainz, illetve akik ugyancsak magas szintet képviselnek mint Hamilton, Alonso vagy Leclerc. De jelenleg Verstappen a legjobb versenyző“ - szögezte le a spanyol.

