De la Rosa: így kerülheti el az Aston Martin Alonso „problémás” viselkedését

Az egykori Forma-1-es pilóta Pedro de la Rosa a márka nagyköveteként csatlakozott az Aston Martinhoz, azonban a sajtó és marketing tevékenységek mellett az F1-es csapat frissen megalapított akadémiájában is dolgozni fog, aminek az első tagja az F2-es bajnok Felipe Drugovich lett.

De la Rosa már a McLarennél és a Ferrarinál is dolgozott honfitársával, Fernando Alonsóval, aki hírhedt arról, hogy megbomlasztja a csapatokon belüli egységet, azonban de la Rosa szerint ettől nem kell tartania az Aston Martinnak, ha egyetlen egy feltételt teljesítenek.

„Nem hiszem, hogy Fernando egy nehezen kezelhető srác lenne, egyszerűen nagyon őszinte” – mondta de la Rosa a Motorsport.com kérdésére, miszerint mit tanácsolna az Aston Martinnak, mielőtt Alonso munkába állna.

„Mivel nem az angol az anyanyelve, néha kicsit erős szavakat használ, amikor megpróbál körülírni bizonyos dolgokat, de mindig őszintén elmondja, hogy mit érez az autóban, a csapattal kapcsolatban, hogyan lehetnének sikeresebbek. Amíg őszintén beszélnek vele, és mindig igazat mondanak neki, nem lesz problémájuk.”

„Ugyanakkor, ha megpróbálnának bizonyos információkat eltitkolni előle, vagy azt érzi, hogy nem akarják bevonni a szerinte fontos ügyekbe, akkor lehetnek problémáik. Fernando egy nagyon kompetitív versenyző, de ha a menedzsment is nyerni akar, akkor nem lesznek problémáik.”

Alonso távozásához az Alpine-tól az is szerepet játszott, hogy elmondása szerint „minden Piastri körül forgott”, miközben érzése szerint ismét a 2012-ben látott csúcsformájában teljesített a pályán, az Alpine azonban ahelyett, hogy kétéves szerződést adott volna neki, csak egy 1+1 opciót ajánlott fel, valamint a Le Mans programot, amit Alonso nem tartott aktuálisnak.

De la Rosa szerint pedig minden adott ahhoz, hogy az idén már a 41-et betöltő Alonso továbbra is hozza a tőle elvárható világszínvonalat.

„Három különleges pilóta van a Forma-1-ben. Nem fogok neveket mondani, de persze Fernando az egyik. Fernando az F1 történelmének egyik legjobb versenyzője, mégis őrültnek tartottak, amikor évekkel ezelőtt is ezt mondtam. Szerintem még mindig motivált, ami nagyon fontos egy F1-es pilótánál, különösen 40 fölött. Én is ott voltam a mezőnyben 40 évesen, szóval tudom, milyen érzés ez. Fernando még csak most éri el a karrierje csúcspontját.”

Annak ellenére, hogy de la Rosa és Alonso között nagyon szoros a kapcsolat, elmondása szerint nem az lesz a feladata, hogy közvetítsen a pilóta és a csapat között.

„Nagykövet leszek, nem pedig közvetítő. Nem veszek részt a mérnöki feladatokban és a döntéshozási folyamatokban sem. Nem tudom, hogy a feladatköröm hogyan fog változni a jövőben, ez még csak az első fejezete életem következő hosszú könyvének.”