De la Rosa: „Alonso jól fog minket szórakoztatni”

A bahreini teszten végre láthattuk Alonso hivatalos F1-es visszatérését. A sorozatnak 2018 végén búcsút intő pilóta másfél napot körözhetett az új Alpine volánja mögött, és már nem kell sokat várni arra sem, hogy éles versenyhétvégén láthassuk, mire képes a kétszeres bajnok.

Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogyan alakul majd az elképesztően szorosnak ígérkező középmezőny csatája, de Spanyolországban Alonso visszatérése már így is komoly lelkesedést váltott ki az emberekből, függetlenül attól, hogy milyen eredményeket tud majd elérni a pályán.

„Fernando minden egyes évben és minden egyes futamon meglep minket. Az emberek szerint, ha a 12. helyről kezdi meg a versenyt, akkor ő az egyike azon kevés pilótának, akik akár a futamot is meg tudják nyerni abból a helyzetből” – nyilatkozta a korábbi F1-es pilóta, Pedro de la Rosa a Mundo Deportivónak.

Még több F1 hír: Hogyan válhatott a Mercedes a Forma-1 legmegbízhatóbb csapatává?

„Ilyesmit tényleg csak kevesekről hihetünk el. Fernando viszont az egyik ilyen. Azt leszámítva is, hogy Alonso mit tud idén elérni, szerintem nagyon is jó dolog, hogy egy majdnem 40 éves versenyző vissza akar térni a csúcsra, hogy nem fél a vereségtől és harcolni akar, hogy ismét jól akar szórakozni, és minket is szórakoztatni szeretne.”

De la Rosa ezek után visszatekintett kicsit a 2007-es szezonra, amikor ő volt a harmadik számú pilóta a McLarennél, ahol akkor Alonso és Hamilton csapott össze egymással. „Szeretném, ha az emberek megértenék, hogy milyen jó Fernando.”

„Nekem volt olyan szerencsém, vagy balszerencsém, hogy együtt dolgozzak vele és Lewis Hamiltonnal. Véleményem szerint ők ketten a valaha volt legjobb F1-es versenyzők között vannak. Csapattársaim voltak, láttam a telemetriájukat, össze tudtam hasonlítani magamat velük, és tanulni is tudtam tőlük.”

„Amikor az emberek azt kérdezik néha tőlem, hogy Fernando a legjobb formájában van-e vagy sem, én csak annyit válaszolok, hogy ő egy bajnok. Még mindig az, és tudom, hogy jól fog minket szórakoztatni” – zárta gondolatát honfitársával kapcsolatban Pedro de la Rosa.

A Ferrarit komolyan érinti a költségvetési limit bevezetése