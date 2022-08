De la Rosa: Alonso a legjobb projekt, nem a legtöbb pénz miatt váltott

De la Rosa úgy véli, Alonso meglepetésszerű csapatváltása annak a bizonyítéka, hogy hisz az Aston Martin projektjében. Kívülről azonban sokan gondolják úgy, hogy talán ismét rosszul döntött, hiszen a silverstone-i gárda jelenleg gyengébb autóval rendelkezik, mint az Alpine.

A háttérben azonban az is fontos szerepet játszott, hogy az Alpine állítólag nem akart 1+1 évnél többet ajánlani Alonsónak, mert félnek attól, hogy a veterán versenyképessége 40 felett akár hirtelen romlásnak is indulhat.

„Egy versenyző számára az a legfontosabb, hogy előbb-utóbb egy győztes projekt része legyen. Az Aston Martin befektetése és ambíciója pedig biztató” – mondta De la Rosa a spanyol La Cadena SER rádiónak.

Emellett talán az is fontos lehet, hogy Alonso személye vonzani fogja a tehetséges és elszánt mérnököket a csapathoz. „Mérnökként szintén a legjobb projektet akarod, nem pedig a legjobban fizetőt. Az ő leigazolása révén pedig több tehetség érkezhet.”

Raul Martin Santiago, az Aston egyik aerodinamikusa, aki szintén szerepelt a rádióműsorban, úgy gondolja, Alonso csapatváltása csak egy újabb lépcsőfoka annak, hogy megpróbál visszatérni a Forma–1 csúcsára.

„Az El Plan folytatódik tovább. A lényeg, hogy újra nyerjen. Fernando talán nem fogja ezt kimondani, de változtatott a tervein. Nekem tetszik ez a házasság. Lawrence Stroll egy igazán sikeres üzletember. Ez pedig egy közép és hosszú távú projekt. Nem fog egyből megnyerni mindent érkezése után, de az ambíciók megvannak.”

Santiago a végén még azt is felfedte, hogy a csapaton belül egyáltalán nem volt szó Alonso érkezéséről, azt ők is csak a bejelentés reggelén tudták meg. „Küldtek nekünk egy e-mailt reggel, nem sokkal azelőtt, hogy a média is értesült volna róla.”

„Volt szó Mick Schumacherről vagy Nicholas Latifiről, de nem gondoltam volna, hogy Alonso átszerződne. Azt hittem, az Alpine-nál fog maradni. Sokkoló és nehéz is elhinni, de ez a valóság!”

