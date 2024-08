Daniel Ricciardót Max Verstappenről kérdezték: „Nem fogok diplomatikus választ adni!”

Továbbra is kérdéses Daniel Ricciardo jövője – bár úgy tudni, hogy a Red Bull Sergio Perez mellett Ricciardo rövid távú jövőjéről is döntést hozott: az ausztrál a szezon végéig marad az RB-nél.

Viszont a szerződése 2024 végén lejár, és egyáltalán nem biztos, hogy hosszabbít vele a Red Bull-csoport. A RacingNews365 arról kérdezte a 35 éves ausztrált, hogy szeretne-e még Verstappen csapattársaként versenyezni, amire egyértelmű választ adott a nyolcszoros futamgyőztes:

„Nem fogok diplomatikus választ adni, igen, természetesen szeretnék még mellette versenyezni. Tudom, hogy ezt ki kell érdemelnem, nem fogják csak úgy a kezembe adni. Szóval majd meglátjuk, mi lesz.”

„Hogy van-e erre reális esély? Azt mondanám, hogy nem, de ez még változhat. Még Kanada után is, és azon a hétvégén is történt néhány dolog, és nyomás alatt is voltam, de jó hétvégém volt.”

„Akkor azt éreztem, hogy igen, visszatértem. Aztán ha a következő hétvégén nem teljesítesz, akkor ismét visszatérsz az első mezőre. Szóval ilyen ütemben készülök, hétvégéről hétvégére. Hogy minden hétvégén nagyszerűen akarok-e teljesíteni? Persze!” – mondta az ausztrál.

