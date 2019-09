Daniel Ricciardo volt Kvjat legjobb csapattársa

Daniil Kvjat, bár még csak 25 éves, a Red Bull és a Toro Rosso fiataljaival szemben így is veteránnak számít, tekintve, hogy már öt éve is a kisebbik bikás csapat overallját viselte. Azóta azért rengeteg kört megtett, és már volt a Red Bull és a Ferrari tagja is – azonban most ismét az energiaital-gyártó fiókcsapatánál versenyez.

Az orosz ez idő alatt számos csapattársat is „elfogyasztott”. Bár Sebastian Vettel nem tartozott közéjük, mivel pont az ő helyére került Daniel Ricciardo mellé 2015-ben, azért a négyszeres világbajnok is komoly szerepet kapott életében, hiszen az ő megtorpedózása után került ki innen. Na de ha Vettellel már nem volt alkalma együtt versenyezni, ki volt az, akit a legjobbnak tartott közülük?

„Ha választanom kellene, akkor Danielt mondanám. Amikor mellékerültem, ő már duzzadt az önbizalomtól, éppen akkor verte meg Vettelt a pontversenyben, szóval nem volt könnyű zöldfülüként beugranom mellé, aki már kész szupersztár volt. Aztán én is megvertem őt. nem sokan veszik ezt a tényt figyelembe, mert valahol a középmezőnyben végeztünk, hetedik és nyolcadik helyen, azt hiszem.”

„Nagyon sokat tudtam tőle tanulni, azt kell, hogy mondjam, ez egy különösen érdekes része volt a karrieremnek. Nagyon sok dolgot... milyen visszajelzést kell a csapatnak küldeni, hogyan kell az autót beállítani, hogyan álljunk neki felkészülni a hétvégére, ilyenek. Persze, azért ahogy halad előre az ember, már magától is rájön ezekre a dolgokra.”

Szenzációs versenygokartos élmény és csapatás, amire nehéz szavakat találni, mert ez olyasvalami, amit egyszer mindenkinek át kellene élnie.