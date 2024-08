Daniel Ricciardo visszatér tavalyi sérülése színhelyére

Egy évvel később az RB versenyzője már teljesen fitt és most visszatér oda, ahol tavaly a balesete történt, a Hollandiában található Zandvoortba: „Tavaly az évem a feje tetejére fordult itt. De amíg nem jött a baleset Oscarral, élveztem a pályát, az autó jól működött itt.”

Ricciardónak a kézközépcsontja tört el Zandvoortban a szabadedzés alatt, meg is kellett műteni, így hosszú időre kidőlt, a következő öt versenyt ki is kellett hagynia. Ráadásul a nyári szünet előtt, a Hungaroringen ült be Nyck de Vries helyére az akkor még AlphaTauri néven futó gárdába, csak ott és Belgiumban versenyezhetett, mielőtt beütött a katasztrófa.

A második gyakorláson az ausztrál versenyző a Hugenholtz kanyarban, azaz a pályán található két döntött fordulóból az elsőben szenvedett balesetet. Előtte Oscar Piastri hibázott, megpördült és a falba csapódott, a mögötte érkező Ricciardo pedig el akarta őt kerülni, de így ő is a falban kötött ki és az ütközésből a kormányművön át közvetített erő törte el a kezét.

Egy évvel később most visszatér és a csapat beharangozójában így nyilatkozott erről és arról, hogy mivel töltötte a nyári szünetet: „Bízom benne, hogy úgy folytatjuk majd, ahol a szünet előtt abbahagytuk, komoly lendületben voltunk és határozottan a pontokért harcoltunk. A szabadidőmet a barátaimmal és a családdal töltöttem, úgy érzem, ismét teli vagyok energiával, fitt vagyok és egészséges, szóval várom már, hogy visszatérjek Zandvoortba.”

Közben kiderült, hol folytatja Lewis Hamilton versenymérnöke.