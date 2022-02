Daniel Ricciardo extravagáns sisakfestéssel áll rajthoz idén

Daniel Ricciardo pályafutása nemcsak a pályán nyújtott teljesítménye és egyedi vezetési stílusa miatt maradandó, hanem mert az ausztrál egy igazi egyéniség a Forma–1-es rajtrácson. Számtalanszor láthattunk már mémet a mindig mosolygós, 32 éves pilótáról.

Elég csak a pódiumon való cipőből ivásra, vagy az egykori csapatfőnökével, Cyril Abiteboul-lal kötött megállapodására gondolni, melynek értelmében, ha az ausztrál dobogóra áll a Renault versenyzőjeként, akkor a francia csapatfőnök csináltat egy tetoválást. Nos, Ricciardo dobogóra állt az Eifel Nagydíjon, a többi pedig már történelem.

Az idei évre sem egy egyszerű sisakfestést választott Ricciardo, ugyanis tőle már megszokhattuk, hogy mindig valamilyen extravagáns mintát választ a fejvédőjére. Most egy barack színű sisakkal állt elő, melyet az Instagramon mutatott be. Természetesen a sisak hátuljára felkerült beceneve, a Méhészborz is, valamint a „Momentum“ szó is.

Ricciardo előtt egy sorsdöntő szezon állhat, ugyanis most van a legnagyobb lehetősége arra, hogy 32 évesen, ereje teljében a McLarennel közösen kihasználják a szabálymódosítások által adódott lehetőséget és felérjenek a csúcsra. Az MCL36 péntek este érkezik.

