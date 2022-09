Daniel Ricciardo a Mercedes tartalékpilótája lehet?

Ricciardo 2018 végén még az F1 nagy tehetségének számított. A Red Bull Racingnél azonban észrevette, hogy a csapatnál inkább Max Verstappent részesítik előnyben, ezért élt a lehetőséggel és váltott. A Renault visszalépésnek tűnt, de az ausztrál ott is vitathatatlanul az élmezőnybe tartozott. Két év után mégis becsukta maga mögött az ajtót, hogy a McLarennél új kalandba kezdjen.

A McLarennél eltöltött két év alatt Ricciardo karrierje nagyot fordult. Lando Norris az első másfél évben gyorsabbnak bizonyult új csapattársánál. A McLaren ezért úgy döntött, hogy kivásárolja Ricciardo 2023-ig szóló szerződését (tízmillió dollárért), hogy más pilótát ültethessen az autóba.

Szeptemberben már nem lehet versenyképes helyeket szerezni az F1-ben. Az Alpine-hoz való visszatérés egy lehetőség, de egylőre nem biztos, hogy a másik fél is hajlana erre. A Haas is opció lenne, de Ricciardo maga is azt állítja, hogy minél hamarabb újra versenyképes akar lenni, és a Haasnál ez nem tűnik reálisnak.

Saward arról számolt be blogjában, hogy Ricciardót kapcsolatba hozták a Mercedesszel, de tartalékversenyzőként Lewis Hamilton és George Russell mögött. Ott az ausztrál dolgozhatna az önbizalmán, és esetleg megörökölhetné Hamilton helyét. A brit szerződése 2023 végén jár le. A tartalékversenyzői szerepvállalás azonban nagy visszalépés lenne az ausztrál számára.

