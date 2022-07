Dallara: aki szerint most is unalmas az F1, az be se kapcsolja a TV-t!

Giampaolo Dallara még 85 évesen is aktív szerepet játszik a saját vállalkozásának életében, és amellett, hogy a cége építi az F3, F2, Formula E, IndyCar, és hamarosan két LMDh autó karosszériáit is, 2016 óta ismét van a Forma-1-ben is Dallara karosszéria, ugyanis a Haas egyik legfontosabb partnereként az amerikai csapat autójának legyártásában pótolhatatlan szerepük van.

A 2022-es szezonra átalakított technikai szabályrendszer Dallara szerint pedig kifejezetten jól sikerült, és nehezen tudja elképzelni technikai szempontból, hogyan alapozhatták volna meg még jobban a Forma-1 izgalmasságát.

„Ma a Forma-1 nem is lehetne ennél szebb, aki szerint még most is unalmas, az be se kapcsolja a TV-t” – fogalmazott karcosan a mérnök a Motorsport.com olasz kiadásának adott exkluzív interjújában. „Az különösen tetszik, hogy a Ferrari is a győzelmekért harcol, én személyesen régen nem élveztem ennyire a sportot.”

„Ki szeretném emelni azt is, hogy mennyire jó szezonja van a Haasnak, akikkel már régóta együttműködünk. Nagyon szép és érdekes korszaka ez az F1-nek a show szempontjából, és nem gondolom, hogy ennél bárhogyan is jobb lehetne.”

Dallara azt is hozzátette, hogy szerinte nem a szurkolók szempontjából problémás jelenleg a Forma-1-es versenynaptár bővülése, mert „akit érdekel a sorozat, az nézni fogja a versenyeket azok számától függetlenül”, hanem az övéhez hasonló cégek miatt, ugyanis az orosz-ukrán háború jelentette nyersanyaghiány és drágulás az ő vállalkozásukat még komolyabban érinti.

„Folyamatosan kerülgetjük a buktatókat, és most tanuljuk azt, hogyan tudunk együtt élni ezekkel a nehézségekkel. Az utolsó dolog, amit mindenképpen el akarunk kerülni az, hogy nem tudunk elég alkatrészt és tartalékot adni valakinek, aki már a pályán van. Ez egyelőre sikerült is, miközben most olyan alumínium ötvözeteket pótlását kell biztosítanunk, amelyeket már 30 éve használtunk.”

„A cégünk (a már korábban említett projektek miatt) lassan eléri a teljesítőképességének határait, az pedig, hogy növelik a versenynaptárat, szintén nem segít.”

