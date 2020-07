Daimler elnök: „Bottasszal és Hamiltonnal akarjuk folytatni 2021-ben is”

Valtteri Bottas és Lewis Hamilton szerződése is lejár 2020 végén, azonban 2017 óta a finn folyamatosan csak 1 éves szerződéseket kapott, így ismét felmerült az, hogy a Mercedes még mindig nem bízik a képességeiben.

Bottas azonban kiválóan kezdte a szezont, és a pole-pozíció megszerzése után higgadt tudott maradni az élen is, és behozta a folyamatosan szenzorproblémával küzdő fekete ezüstnyilat az első helyre.

Ola Kallenius, a Daimler vezérigazgatója pedig nem rejtegette a szándékait, és a Sky Deutschland számára kijelentette, hogy meg akarják tartani mindkét pilótájukat 2021-re, számolt be a FormulaPassion.it.

Elsősorban a sajtóban merült fel a Vettel-Mercedes páros is, de Kallenius szerint ez nem fog továbbjutni az elképzelésekig.

„Meg tudom érteni, hogy a Vettel-Mercedes lehetőség nagyon izgalmas a német rajongóink számára, de a jelenlegi pilótáinkkal akarjuk folytatni a jövőben is. Lewisszal és Valtterivel így is a mezőny legjobb pilótái vannak nálunk, akik a maximális teljesítményt hozzák.”

„Bottas az időmérőn csodálatos pole-pozíciót szerzett, és a versenyen mutatott teljesítménye után még biztosabbak vagyunk abban, hogy vele, és Hamiltonnal fogjuk folytatni.”

Race winner Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 celebrates on the podium with the champagne

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images