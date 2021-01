Daimler elnök: az F1 nem változtathat csak úgy a szabályokon kitűzött cél nélkül

Annak ellenére, hogy a Mercedes mindent megnyert, amit csak meg lehetett a 2014 óta tartó hibrid-turbó korszakban, így is felmerültek olyan elképzelések, hogy költségcsökkentési, és a brand image „zöldítése” okán elhagyhatják a Forma-1-et, ami különösen azután vált valós lehetőséggé, hogy a zöld közlekedés mellett erősen elkötelezett Ola Källenius lett a Daimler vezérigazgatója.

Az már korábban is kiderült, hogy a Forma-1-es csapatot irányító Toto Wolffnak és Källeniusnak eltérő elképzelései vannak a Mercedes F1-es szerepvállalásáról. Wolff korában is hangsúlyozta, hogy az F1 csapat sikerei formálhatták sportosabbá a Mercedesről kialakított képet, míg Källenius ismét kijelentette, hogy mérnöki szempontból kell relevánsnak lennie a sportnak.

A Mercedes volt a nyáron az első gyártó akik bejelentették, hogy az F1-ben is sokat kritizált MGU-H hővisszanyerő rendszert átültetnék az utcai AMG modellek hajtásláncába. Källenius szerint több hasonlóan hasznosítható megoldást kell meghonosítani az F1-ben, különösen az elektromos téren.

„Nincsenek kétségeim afelől, hogy erőteljesebben kell az elektromos megoldások felé fordulnunk. Az erőforrásnak nagyobb arányban kellene újrahasznosítható forrásból biztosítani a működését” – idézi Källeniust a RaceFans.

„Azt gondoljuk, hogy a bio, vagy akár teljesen szintetikus üzemanyagok nagy szerepet játszhatnak a jövőben, izgatott is vagyok emiatt.”

„Egy dolgot észben kell tartani, amikor az erőforrás megváltoztatásáról van szó a Forma-1-ben, mégpedig azt, hogy ne csak azért változtassunk valamit, hogy elmondhassuk, hogy változtattunk valamin, mert az csak pénzkidobás. Egy pénzügyileg fenntartható sportot szeretnénk látni.”

„Meg kell fontolnunk a lehetőségeket, jobban kell nyitnunk az elektrizálás, az alacsonyabb károsanyag kibocsájtás irányába, de nem kell megváltoztatnunk minden egyes csavart, az pazarlás lenne. Meg kell találnunk az egyensúlyt.”

A Mercedes másik „kívánsága” a Forma-1-es csapattal kapcsolatban az volt, hogy az lehetőleg legyen önfentartó, ami részben teljesült is, mivel decemberben a brit Ineos petrolkémiai cég megvásárolta a csapat harmadát, és Toto Wolff is növelte a részesedését, így a Daimler már csak 1/3-os tulajdonosa a csapatnak.

Amellett azonban, hogy a Daimler e módon csökkentette a csapat alapvető fenntartásának költségeit, a brixworth-i motorgyártó részleget, a HPP-t továbbra is ők finanszírozzák, így érthető, hogy Källenius továbbra is egyfajta laborként tekint a Forma-1-es projektre, amelyben a számukra legértékesebb az új generációs hajtásláncok fejlesztése során szerzett tapasztalat. Az, hogy ehhez egy domináns korszak a legmeghatározóbb motorsportban, és Toto Wolff elmondása szerint 4 milliárd eurós markeringbevétel is tartozik, már csak hab a tortán.

