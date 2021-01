Da Costa: „Én sosem fizetnék azért, hogy F1-es autóval versenyezhessek”

A 29 éves portugál versenyző a Red Bull juniorprogramjának korábbi tagja, de miután részt vett a 2012-es szezon utáni teszten Abu Dhabiban, a karrierje mégis eltávolodott a Forma–1-től.

Da Costa három szezont ment a DTM-ben, de az utóbbi években inkább a WEC-re és a Formula E-re helyezte a hangsúlyt, az utóbbiban pedig az előző szezonban bajnokká is koronázták tekintélyes, 71 pontos előnnyel.

A Red Bull csapatvezetője, Christian Horner még tavaly nyilatkozta azt, hogy „érdekes lett volna” látni, hogy Da Costa mit tudott volna elérni az F1-ben, ha megkapja a lehetőséget, ez azonban még nem adatott meg neki.

Ugyan még nem adta fel teljesen a reményt, a Lisszabon melletti születésű tehetség úgy véli, hogy talán soha nem jön már el számára az esély, bár pozitív példának felhozta Brendon Hartley-t, aki kerülőúton ugyan, de mégis eljutott a királykategóriába.

Ez azért is van, mert a portugál nincs felkészülve arra, hogy „vegyen” magának egy ülést a sorozatban, mint ahogyan azt többekre is rásütik, illetve rásütötték a múltban is. „Amikor látod, hogy Brendon vissza tudott menni az F1-be hét év után, miután egyszer már olyan közel volt hozzá, akkor azt kell hinned, hogy bármi lehetséges” – mondta Da Costa a The Race-nek.

„Ez azonban nem olyasmi, amit feltétlenül el akarok érni. Nem ezzel az álommal fekszem és kelek. 100 százalékban őszinte leszek: szerintem nem fizetnél azért, hogy Cristiano Ronaldo mellett focizhass egy meccsen.”

„Ha ugyanabban a csapatban játszol, mint ő, az azt jelenti, hogy nagyon jó vagy, és meg is fizetnek azért, hogy ott legyél. Én sosem fizetnék azért, hogy F1-es autóval versenyezhessek. Nem gondolnám, hogy az fair lenne, ha megvan a tehetséged.”

„Az én időm már elmúlt arra, hogy igazi esélyem legyen egy F1-es ülésre. Szóval nem üldözöm ezt, épp ellenkezőleg. Sok olyan ismerősöm, barátom, versenyzőtársam van, akik ott mennek most. Sokukkal jóban vagyok. Szeretem nézni, de amikor felteszem a sisakot a Formula E-ben, akkor az adja a legnagyobb motivációt.”

Da Costa fő célja most az, hogy megvédje a bajnoki címét az elektromos szériában a kínai DS Tcheetah istállójával, ezt pedig február 26-27-én kezdheti majd meg Szaúd-Arábiában.

