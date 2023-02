Cunodával szemben sokkal magasabbak lesznek az elvárások az AlphaTaurinál

A japán versenyző harmadik évét kezdi meg az AlphaTaurinál, de egy igen csalódást keltő 2022-es szezonon van túl, ahol mindössze négyszer végzett a legjobb tíz között. 12 pontjával csak a 17. lett az egyéni pontversenyben és Tost egyértelműen sokkal jobb teljesítményt vár tőle.

Az AlphaTauri idei festését bemutató eseményen a csapatfőnök egyértelművé tette, mik a célok Cunoda számára: „Tavaly Juki komolyan szenvedett az autóval, de az ideit eléggé versenyképesnek érezzük.”

„Jukinak az időmérőkön a Q3-at, a versenyeken pedig a pontszerzést kell megcéloznia. Egy nagyon is képzett pilóta, akinek már két szezonnyi Forma-1-es tapasztalat van a háta mögött. Emiatt persze sokkal több pontot is kell szereznie, mint tavaly.”

Bár Cunoda 2022-es idénye rosszabbra sikeredett, mint a 2021-es, szerinte versenyzőként fejlődött és mindent ki akar hozni az AlphaTauri feltételezett formajavulásából: „Teljesen más szinten vagyok már, de megtartottam az első évemből a legjobb dolgokat. Ma már jobban kontrollálom magam, többször beleszólok az autó tervezésébe.”

„A viselkedésem is más, sok dolgot tanultam, nem csak a pályán, hanem azon kívül is. Ennek is pozitív hatása van a versenyzésemre. Korábban alábecsültem, ennek mekkora hatása van, de most már tudom, mik az igazán fontos dolgok.”

„A fő célom egyenletesebb teljesítményt nyújtani mindenhol, az autó teljesítményétől függetlenül és folyamatosan pontot szerezni. Jobban is szeretném magam türtőztetni, jobban együttműködni a csapattal, a lehető leggyorsabban megérteni az autót, akár már az első versenyen, Bahreinben. Azt akarom, hogy az idei legyen a legjobb évem az elért Q3-ak és megszerzett pontok tekintetében.”

