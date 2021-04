Cunodát meglepték az F1-es debütálását követő nézői reakciók

Ennek ellenére nem érez extra nyomást magán az Emilia Romagna Nagydíj előtt, és abban reménykedik, hogy további pontokat adhat hozzá a Bahreinben szerzettekhez az AlphaTauri hazai versenyén.

„Érdekes volt, hogy Bahrein után szerintem több reakció érkezett az európai szurkolók részéről, mint a japánoktól. Ez egy kulturális dolog. A japán rajongók először látni szeretnék, hogy mit csinálok pár futamon, még mielőtt levonnák a következtetésüket. Meglepődtem az európai reakciókon” – mesélte Cunoda.

„Nem is számítottam rá, mert Bahrein nem volt egy tökéletes hétvége számomra, és azt reméltem, hogy előrébb végezhetek. Örülök, hogy támogatnak engem, de nem érzek emiatt plusz nyomást. Inkább pozitívumként fogom fel, és ezen a hétvégén folytatni fogom a kemény munkát.”

Most arra vár, hogy visszatérhessen egy olyan helyszínre, ahol már ment korábban F1-es autóval, mert ez érzése szerint mindenképpen segíteni fog, hiszen már nem kell megtanulja azt.

„Az első F1-es hétvégémet nagyon élveztem, és már várom a másodikat Imolában. Nem lepett meg sok minden eddig, kivéve a számos média megjelenést. Arra nem számítottam!”

Cunoda úgy érzi, hogy sokat segített neki, hogy Bahreinben volt az előszezoni teszt is, így már nem a pálya tanulásával kellett foglalkoznia. Az olyan helyszínek, mint Portimao vagy Monaco azonban még jelenthetnek neki fejfájást.

„Imolában nem lesz gond, mert ott mentem már korábban. Felhasználom majd az első futamon szerzett tapasztalatokat, és már magabiztosan érkezem meg a következő versenyre. Sok lesz a közepes gyorsaságú kanyar, de azért akad néhány igazán gyors is.”

„Szerintem ezért is élvezi sok versenyző, mert eltér a többi pályától. Élvezem az Acque Minerali-szekciót, a 11-es és 12-es kombinációt, ahol jelentősen lejt a pálya a két jobb kanyar előtt. Igazából az összes kanyar tetszik, de ez a rész különösen. Fontos lesz a csapat hazai futama miatt, de nekem is fontos, mert én is otthon érzem majd magam.”

