Cunoda új munkamódszere „nem fog jól működni” a Brit Nagydíjon

A japán újonc jól kezdte a szezont az első versenyen, de utána elveszítette a fonalat, és sok hibát is vétett. Cunoda elmondta, hogy túlságosan is görcsösen akarta az eredményeket, mostanra azonban már igyekezett visszavenni, és megfontoltabban nekivágni a versenyeknek.

„Az eredeti módszer jól működött egészen a Formula 2-ig, de itt az F1-ben ez jóval nagyobb kockázattal jár. Ezt sikerült felismernem, és most már lépésről lépésre haladok, fokozatosan próbálom felépíteni az önbizalmam, és az időmérőtől kezdve mindent beleadok.”

Még több F1 hír: FIA: a pilótáknak magunknak kell megoldaniuk az időmérős nézeteltéréseiket

„Ez kifizetődni látszott mostanában, miközben a mérnökökkel is másként kommunikálok, valamint az autóba ülésem előtti bemelegítést is máshogy csinálom. Ezzel sikerült fejlődnünk, és most innen próbáljuk folytatni a munkát” – magyarázta a japán a csapat hétvégi előzetesében.

„A második osztrák verseny időmérőjén az eddigi legjobb eredményemet értem el, és jól sikerült menedzselnem a három szakaszt, főleg azok után, hogy a harmadik időmérőn még volt egy nagy megcsúszásom, amely miatt nem voltam annyira magabiztos.”

Ez a lassabb megközelítés tehát beválni látszik Cunodánál, de most hétvégén nem biztos, hogy működni fog, hiszen a sprintfutamos formátum miatt jóval kevesebb idejük lesz felkészülni a versenyzőknek.

„Most Silverstone jön, ahonnan jó emlékeim vannak, mert a tavalyi F2-es főfutamon harmadik tudtam lenni, és hasonlóan a Red Bull Ringhez, már itt is elég sokat vezettem a kisebb kategóriákban, kezdve az F3-mal.”

„A gond most csak az lesz, hogy még sosem mentem F1-es autóval a helyszínen, és csak egyetlen szabadedzésünk lesz felkészülni az időmérő előtt. Ez azt jelenti, hogy az Ausztriától alkalmazott új munkamódszerem most nem fog olyan jól működni. Arra számítok, hogy nehéz lesz rögtön az FP1 után jól teljesíteni a kvalifikáción.”

„Nem lesz egyszerű, de ugyanúgy lépésről lépésre fogom venni a dolgokat, ahogyan tettem azt Ausztriában is” – zárta gondolatát az AlphaTauri versenyzője.

Ha besül a sprintfutam, az F1 nem fogja erőltetni azt