Cunoda: Tudom, hogy dolgoznom kell ezen

Cunoda Júki sokakat meglepett azzal, hogy alacsony termete és szerény nyilatkozatai mellett milyen temperamentumos rádióüzeneteket hallhattunk tőle idén. Az F1 hivatalos podcastjében, a Beyond The Gridben Cunoda elismerte, még ő sem tudja, mitől válik ilyen indulatossá; és ígéri, dolgozni fog ezen a jövőben.

„Még én sem tudom, miért dühödök be ennyire” – kezdte az AlphaTauri japán versenyzője. „Sokkal jobban szeretem magamban körözni. Természetesen nem szeretem, ha valami megzavar a gyors köröm közben.”

„Szerintem a legtöbb versenyző hasonlóan van ezzel, de most az egyik legfontosabb dolog számomra, hogy 100%-ban önkontrollt gyakoroljak.”

Bár sokaknak tetszik Cunoda szenvedélye, a japán kellemetlen helyzetbe került Barcelonában, ahol nyilvánosan vonta kétségbe, hogy autója megegyezik Gaslyéval.

„Barcelonában teljesen elvesztettem a kontrollt. Nem tudom miért, de bekapcsoltam a rádiót, és kiabálni kezdtem. Jelenleg egyértelműen ez az egyik gyenge pontom.”

„A rádiós kommunikáció talán a legfontosabb az F1-ben. Semmi értelme tehát kiabálni a rádióban. Épp ellenkezőleg: fontos, hogy higgadtan közöld, amit szeretnél.”

Cunoda hozzátette, nagy segítséget kap a csapatot irányító Franz Tosttól, aki barcelonai kifakadása után is megnyugtatta őt.

„Nagyon higgadt, és folyamatosan segíti a versenyzőit. Látta például, hogy vált sikeres versenyzővé Sebastian Vettel. Nem állít fel velem szemben követeléseket, inkább tanácsokat ad.”

„Még az imolai balesetem után is csak nevetett – úgy értem, a jó értelemben, mintha azt mondta volna, ’megesik az ilyesmi.’ Nem vont kérdőre a hibám miatt.”

„Még a barcelonai rádiózásom után is azt mondta, hogy ne törődjenek vele, a versenyzésre koncentráljak. Persze tud szigorú is lenni, de azt is a jó értelemben” – mondta a japán.

Vettel és Gasly helyett Stroll...Az F1 is reagált a nagy port kavart monacói bakira