Cunoda reméli, az új otthoni szimulátora segít „fejleszteni” a vezetési tudását

Az AlphaTauri pilótája az idény elején jegyet váltott egy hosszú hullámvasútra, és látszólag le sem akar róla szállni. Az eddigi teljesítménye nagyon hullámzó volt, de néhány jobb eredmény mellett bőven kijutott neki a hibákból és balszerencsés eseményekből is.

Az idénynyitó után Ross Brawn még „évek óta a legjobb F1-es újoncnak” nevezte Cunodát, azt követően viszont több felesleges autótörést is bemutatott, így az sem volt biztos, hogy lesz számára folytatás jövőre.

A Red Bull vezetői azonban felismerték, hogy segíteniük kell, és ezért Olaszországba költöztették őt, hogy közelebb lehessen a csapat gyárához, és így jobb kapcsolatot építsen ki a mérnökökkel és a szerelőkkel.

Az AlphaTauri azonban minden hibája ellenére bizalmat szavazott neki 2022-re, ami még magát Cunodát is meglepte, de most egy otthoni szimulátorral szeretne minél többet gyakorolni, hogy ezzel is bővítse tudását.

Azt persze tudjuk, hogy egy otthoni felszerelés még nagyon messze van a csapatok gyárában található komoly és kifinomult eszközöktől, de ettől még igenis hasznos tud lenni, ha valaki formában akarja tartani magát, vagy tanulni szeretne néhány apróságot.

„Sok kört megyek. Persze ez nem ugyanolyan, mintha a valós szimulátorban lennék a Red Bullnál, de így is ez a legrealisztikusabb, amelyet valaha használtam. A legfőbb előnye az, hogy megtanulhatom a pályát, és fejleszthetem a vezetői tudásomat.”

„Emellett visszanézhetek valamit, ami az előző futamon történt, de a vezetés bizonyos aspektusaira is koncentrálhatok. Az otthoni szimulátor hasznos, és megbeszélhetem a mérnökömmel, hogy mit csinálok, imitálhatunk egy teljes versenyhétvégét is az FP1-től egészen a futamig, miközben együtt dolgozunk.”

Az új felszerelés megérkezése pedig most különösen jókor jött számára, hiszen a szezon hátralévő részében több olyan pálya is lesz még, ahol sosem vezetett korábban, így legalább valamennyire be tudja majd gyakorolni azokat.

Most abban reménykedik, hogy több félresiklott teljesítmény után ezúttal már az elejétől felveheti a fonalat. „Az utóbbi öt futamon konzisztens voltam, de a teljesítmény nem volt erős, szóval a most következő hétvégén igyekszem majd versenyképesebb lenni.”

„Ha száraz marad, akkor fizikailag nagy kihívást jelenthet majd a török pálya, főleg az olyan kanyarok miatt, mint a 8-as. Úgyhogy nem lesz könnyű, de már várom” – fogalmazott az AlphaTauri japán versenyzője.

Ricciardo a monzai futamgyőzelem jelentőségéről beszélt