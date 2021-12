Cunoda rádiós kirohanásai a csapatra sem voltak jó hatással

A japán versenyző a szezon során többször is ingerülten kiabált a rádióban látszólag jelentéktelen dolgok miatt is, ez pedig Tost szerint nem túl jó dolog, mivel befolyásolhatja a csapatot és magát a versenyzőt is, méghozzá negatív irányba.

Cunoda gyakran káromkodott is, év közben pedig már ő maga is elismerte, hogy olykor túlfeszítette a húrt egy-egy szituációban, így próbált nyugodtabbá válni. „Nagyon megbántam már. Mindig próbálok odafigyelni arra, amit mondok, de ez néha nem könnyű. Keményen nyomom, és folyamatosan fejlődni akarok” – mondta Cunoda az F1.com-nak.

Tost ennek kapcsán pedig megosztotta, hogy beszélt versenyzőjével, de azt ő is tudja, hogy a pilótáknak olykor a pillanat hevében nehéz kontrollálniuk magukat. „Lehet neki szólni, hogy ne mondja ezt vagy azt, mert nem tesz jót a saját imázsának és a csapatnak.”

Még több F1 hír: Coulthard: Senna és Schumacher volt olyan megosztó, mint Verstappen

„Aztán viszont lecsukja a sisakrostélyt, beül az autóba, valamilyen problémája adódik és mérges lesz. Az embereknek meg kell érteniük, hogy ez az F1. A pilótáknak agresszívnak is kell lenniük, nem elég, hogy csak körözgetnek. Muszáj magas adrenalinnal menniük, különben nem tudnak jól teljesíteni.”

Tost most abban reménykedik, hogy Cunoda jövőre már kicsikét jobban visszafogja magát. „Kérni fogom majd tőle, hogy ne tegye. Kiabálhat magának, csak ne kapcsolja be a rádiót, mert ez saját magára és a csapatra sincs jó hatással.”

Helmut Marko eközben arra hívta fel a figyelmet, hogy az AlphaTauri fiatalja nem viselkedik túl „japánosan” azzal, ha folyamatosan káromkodik, és ez rosszul érintheti a megítélését hazájában is.

Cunodának tehát muszáj lesz még fejlődnie, de nemcsak a viselkedése, hanem a teljesítménye terén is, mert egy mostanihoz hasonló idény vélhetően nem fog már beleférni számára 2022-ben.

Schumacher örül, ha olykor édesapjához hasonlítják