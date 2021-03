Cunoda próbál kevesebbet káromkodni a rádión

Juki Cunoda remekül kezdte első Forma-1-es szezonját, a második szabadedzésen még csapattársánál, Pierre Gaslynál is 2 tizeddel jobb időt autózva a 7. helyen végzett.

Az első szabadedzésen csak a 14. lett, és meg is tapasztalhatta a 90-ről 60 percesre rövidített gyakorlás hozadékát, az óriási forgalmat. Miután feltartották a célegyenesben, káromkodott is egy nagyot a rádión, ami tavaly az F2-ben is szokása volt, és amin elmondása szerint folyamatosan dolgozik:

„Próbálok nyugodt maradni a pályán, mert ez talán a legnagyobb mentális gyengepontom” – mondta a pénteki nap után Cunoda. „Tavaly is sokat káromkodtam, és ez ahhoz vezet, hogy elveszítem a fonalat, kiesek a ritmusból, szóval idén próbálok kevesebbet káromkodni.”

„Kicsit túlságosan is elérzékenyültem az első szabadedzésen, de a második szabadedzésen már nem káromkodtam, szóval ez már egy lépés volt” – nevetett Cunoda, akinek már a mai időmérőn is komoly céljai lesznek:

„Természetesen az a cél, hogy eljussak a Q3-ba. Egy hetedik-nyolcadik hely nagyon jó lenne. A célom csak az, hogy a legjobbat hozzam ki magamból, és megverjem a csapattársamat.”