Cunoda: nem kiabálni a rádióban nehezebb, mint kibírni az autóban ható G-erőket

A most már negyedik királykategóriás szezonját teljesítő japán pilóta azzal szerzett magának hírnevet, hogy a frusztrációját legtöbbször indulatos és sok esetben káromkodásokkal teli rádiózásokkal próbálja levezetni.

Ennek már idén is láthattuk a példáját, amikor a szezonnyitó Bahreini Nagydíjon arra kérte a csapata, hogy engedje maga elé Daniel Ricciardót, ő ezt viszont először keményen megtagadta, majd a futam leintése után forrófejű manőverekkel borzolta a kedélyeket.

Azóta viszont már maga Cunoda is elismerte, hogy muszáj lesz még tovább fejlődnie az önkontroll terén, főleg akkor, ha esetleg pályázni akar Sergio Perez helyére a Red Bullnál. Bahrein után Szaúd-Arábiában aztán jött is számára az újabb teszt, hiszen akkor a verseny során Kevin Magnussen illegálisan előzte őt meg, de nem adta vissza a pozíciót, majd fel is tartotta őt, hogy egérutat csináljon Nico Hülkenbergnek.

Cunoda később el is mondta, hogy ez a szituáció remekül tesztelte az önuralmát: „Elégedett vagyok azzal, ahogy kezeltem. Alapvetően normális lett volna tőlem, hogy megnyomom a rádió gombját és mondok valamit, ahogy általában szoktam. Ugyanakkor meg szeretnék változni, ezért örülök, hogy most tudtam kicsit bizonyítani ezzel az első lépéssel.”

Az RB pilótája azért hozzátette, hogy a rádióban ugyan nem kiabált az eset miatt, de „pokolian harapdálta a nyelvét”. „Nyilvánvalóan mindig nehezebb csöndben maradni, de én ezt vettem célba és ezt is kell csinálnom. Ettől persze még nem volt könnyű, mert a sisakom alatt pokolian harapdáltam a nyelvem.”

Az egész helyzet kapcsán Cunoda pedig viccesen megjegyezte, hogy továbbra is elég nehezére esik nem kifakadni a rádióban – valójában még nehezebb is, mint F1-es autót vezetni. „Nem hittem volna, hogy a rádió mellőzése ilyen sok energiát vesz igénybe. A G-erők sem terhelik meg annyira a nyakamat, mint a stressz visszatartása. Biztosan több időbe fog még telni, mire megszokom.”

„Vélhetően azonban ez volt az első alkalom, hogy sikerült ezt elérnem, és biztos vagyok benne, hogy a folytatásban is menni fog” – zárta gondolatát a fiatal japán, aki most hétvégén hazai közönség előtt gyakorolhat önuralmat. Mutatjuk a nagydíj időbeosztását.