Cunoda: „Nem felejthetjük el, hogy Micknek és nekem…”

Schumacher egyike azon két pilótának, kiknek még nem jött össze a pontszerzés, miközben a Haas autója az idény első futamain nagyon is versenyképesnek bizonyult, és erre Kevin Magnussen jó teljesítménye volt a példa.

A némettől vélhetően sokan többet vártak második F1-es idényében, de Bakuban maga Schumacher beszélt arról, hogy 2022 nem feltétlenül érződik valódi második szezonnak, mivel annyit változtak az autók az új szabályoknak köszönhetően, és ezért sok mindent a nulláról kellett kezdenu.

Még több F1 hír: Marko szerint is hülyeség az FIA új szabályozása

Cunoda viszont, aki szintén tavaly mutatkozott be, máshogy látja a helyzetet. „Számomra ez a második év. Továbbra is ugyanaz a kormány van a kezemben, és ugyanazzal a motorral megy az autó. Az tény, hogy sok az eltérés is, de sokat tanultam az előző szezonban, ezért nagyot léptem előre versenyzőként.”

„A helyzet jelentősen változott, de én nem küszködök ezzel. Azt nem felejthetjük el, hogy Micknek és nekem van már tapasztalatunk a 18 colos gumikról a Formula 2-ből. Nekem ez legalábbis segít abban, hogy jobban megértsem, mi történik megtankolt autónál az abroncsokkal.”

„Ezért is érzem ezt normálisnak, a második idénynek, ráadásul a tavalyi autó vezetése is tapasztalatokkal ruházott fel 2022-re.” Hogy ezzel szemben Schumacher miért nem tud annyira építkezni az F2-es idényeire, az jó kérdés, de muszáj lenne neki kicsit összekapnia magát, mert egyelőre nem áll túl jól a szénája.

Nézd meg a legjobb képeket az idei Monacói Nagydíjról az alábbi videóban!

Ricciardónak inkább bóknak próbálta felfogni Brown kritikáit