Cunoda nem boldog: a monzai fejlesztések „meg sem közelítették” a szimulációkat

A faenzai gárda a szezon elején a legerősebb középcsapatnak tűnt, de az utóbbi hétvégéken többször is meggyűlt a bajuk a többi alakulattal, ami miatt mostanság jóval nehezebb bekerülniük a legjobb tízbe.

Ráadásul idén ők is többször belefutottak a nem működő fejlesztések problémájába. A spanyolországi nagy csomagjuk például nem sikerült jól, ezért több alkatrész tekintetében is vissza kellett állniuk régebbi verziókra, vagy sok esetben variálniuk kellett a különböző elemeket.

Az RB Monzába egy új padlólemezt is vitt, amellyel idén már számos gárdának gyűlt meg a baja. A japán az időmérőn már a Q1-ben búcsúzott, majd a futama egy ütközés miatt nem sikerült és végül fel is kellett azt adnia. Elmondása szerint azonban így is elég kilométert gyűjtöttek ahhoz, hogy belássák, az újítások nem igazán működtek.

„Úgy érkeztem meg a hétvégére, hogy sokat vártam a csomagtól, de látszólag nem működött, szóval remélem, nem visszafelé fejlődtünk. Egyszerűen nem volt meg a tempónk, és a limitáló tényezők egyformák voltak. Bármit is csinálok, az csak rontja a helyzetet, állandóan csúszkálok, ami szívás, de elég nehéz felzárkózni.”

„Ha megnézem a szimulátoros számokat, köridőt kellett volna nyernünk, de a pályán kapott adatok végül meg sem közelítették azokat, szóval eléggé messze vagyunk attól, amit akartunk.” Monzában egyébként csak ő ment az új csomaggal, miközben Daniel Ricciardo a régebbit használta, de neki sem volt szerencséje, hiszen a versenyen kétszer is megbüntették, így végül csak 13. lett.

Cunoda legalább abban talált némi vigaszt, hogy sikerült adatokat nyerniük az új elemekről. „A csapat tudni akarta, hogy viselkedik az új padlólemez, de egyértelmű, hogy az időmérőn küszködtünk. Aztán reméltük, hogy a versenyen legalább lesz valami haszna, és a fejlesztéseket muszáj kipróbálnod a pályán, hogy lásd, milyen a viselkedés.”

„A végeredmény viszont teljesen más lett, mint amit a szimulátorban éreztem, pedig papíron működnie kéne. Legalább azonban jó lehetőséget kaptunk arra, hogy összehasonlítsuk a két csomagot” – zárta Cunoda, kinek csapata továbbra is a hatodik helyet foglalja el a konstruktőri tabellán, de az előnyük már csak hat egység a Haasszal szemben.

A most negyedik idényét teljesítő versenyző az F1 podcastjének arról beszélt, mi jelenti a legfőbb célját a jövőre nézve.