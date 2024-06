Cunoda nem bánja, hogy a Red Bull nem őt választotta, de komoly elvárásai vannak

A Red Bull kedden bejelentette, hogy újabb két évig náluk folytatja Sergio Perez Max Verstappen mellett. A Red Bull döntése újabb hullámokat keltett a pilótapiacon, ez ugyanis azt jelenti, hogy a Ferraritól távozó Carlos Sainznak a Williams és az Audi közül kell választania.

De házon belül is van hatása a döntésnek, köztük az RB duójára, Cunodára, Daniel Ricciardóra, valamint Liam Lawsonra is. A három közül Cunoda remek 2024-es teljesítménye őt tette a legesélyesebbé az előléptetésre, de Perez szerződéshosszabbítása azt jelenti, hogy a japán versenyzőnek tovább kell várnia, miközben 2025-ben ötödik szezonját kezdheti a fiókcsapatnál 2025-ben.

Cunoda maga azt mondta, „nem kapkod”, hogy az anyacsapathoz kerüljön és egyelőre szívesen marad a helyén, azonban a jövőbeni lehetőségeit illetően „több elköteleződést” vár a Red Bulltól: „A szerződésben több elköteleződést várok. Nyilván én már komolyan elköteleztem magam a Red Bull mellett, remélhetőleg most ők is elkötelezik magukat kicsit jobban mellettem.”

„Jelenleg is folynak megbeszélések és meg akarok bizonyosodni róla, hogy egy hullámhosszon vagyunk a Red Bullal, aztán meglátjuk. De elégedett vagyok az RB-vel. Ráadásul neki (Pereznek – a szerk.) ebben a két évben is teljesítenie kell és egy ilyen környezetben bármi megtörténhet.”

„Szóval gratulálok neki, meg ilyenek, a magam részéről pedig arra koncentrálok, amit én magam csinálok. Többet kell fejlődnöm és akkor remélhetőleg a Red Bullnál is meglátják, hogyan javul a teljesítményem és milyen potenciál van bennem és változhat a dolog a jövőben.”

Cunoda hozzátette, biztató számára, hogy több csapat is érdeklődött iránta az elmúlt hetekben és hónapokban, mert így úgy érzi, a jövőben több lehetősége lesz, ha a B-tervre kéne váltania: „A jó az egészben, hogy más csapatok is elkezdtek érdeklődni. Van máshol is lehetőségem, egyre több.”

„Jó dolog, hogy az értékemet is tudom növelni, különösen azért, mert most elég érdekesen alakul a pilótapiac. Az elsődleges célom azonban a Red Bull. Biztosra akarok menni, hogy ugyanazon az oldalon vagyunk, mert eddig a Red Bull az életem része és nélkülük nem értem volna el mindezt.”