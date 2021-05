Cunoda: Baleset nélkül nehéz megtalálni a határokat...

A japán újonc nemrég a Forma–1 Beyond the Grid podcastjének vendége volt, és több témáról is kérdezték őt. Az egyik ilyen például az volt, hogy mi lepte őt meg leginkább a királykategóriás autókat tekintve.

Cunoda gyorsan lépkedett felfelé eddig a ranglétrán, hiszen Japánból indulva néhány szezon alatt már az F1-ben találta magát, így túl sok ideje sehol sem volt alkalmazkodni. Most az AlphaTaurinál mehet, de ez már egy teljesen másik kávéház minden tekintetben.

„Szerintem a kapcsolók leptek meg a leginkább. Rengeteg dolgot lehet egyszerre kontrollálni a kormány segítségével. Még az F2-ben is, ha mondjuk alulkormányzott vagy túlkormányzott vagy, akkor ki kell jönnöd a bokszba és állítani valamin, ami sok időt vesz igénybe.”

„A Forma–1-ben azonban ezt a kormányon lévő kapcsolók segítségével is megteheted, és máris stabilabb lesz az autó. Egy időmérős körön is folyamatosan kapcsolgatni kell, és tudod, hogy nem minden a vezetésről szól. A lényeg az, hogy minél jobban kell érezned az autót magad alatt, hogy utána a lehető legjobb módosításokat vihesd véghez.”

Egy F1-es autó kormányán számtalan állítási lehetőség van, és ezeket nehéz megszokni. Olykor még a csapatot váltóknak is okoz gondot, mire átállnak egy picit másfajta kormánykiosztásra, még ha a legtöbb dolgot a saját igényeikre is tudják szabni.

Eleinte Cunoda is nehezen kezelte ezt a dolgot, de most már kezd természetessé válni számára. „Tavaly, amikor először vezettem Imolában, akkor sokat kellett lenéznem a kormányra, és még a gázról is elvettem a lábam, hogy lássam, mi micsoda, és hogy biztosan a megfelelő helyzetbe állítok-e valamit.”

„Emiatt a köridejeim nagyon eltérőek voltak, főleg egy versenyszimuláció esetében. Most már azonban megszoktam. Monacóban viszont megint nehéz volt, mert rövidek az egyenesek, de azért kezdek belejönni” – mesélte a japán a kormánykapcsolók okozta nehézségekről.

Az F1-es autók puszta sebessége és fékezése gyakran lepi meg a kisebb kategóriákból felkerült pilótákat, és ez Cunodánál sem volt másként. „Még mindig nem érzem úgy, hogy teljesen én irányítom az autót. Olyan 70-80 százalékig egészen könnyű volt felmenni. A magasabb leszorítóerő révén magabiztosabban küldheted be az autót a kanyarokba.”

„Ha viszont túlmész a határon, akkor hamar elindul az autó és a gumifalban találod magad. Amíg tehát nem tudod, hogy hol a limit, addig nem olyan nehéz. A 99 vagy 100 százalékot viszont nehéz kihozni az autóból anélkül, hogy baleseteznél vagy megforognál” – zárta gondolatát az AlphaTauri újonca.

