Cunoda: nagyobb rajtam a nyomás mint tavaly

Az AlphaTauri Valentin-napon lepte meg rajongóit a 2022-es festésének leleplezésével, ám ebből még nem tudtunk meg túlságosan sokat arról, milyen is lesz valójában az idei konstrukciójuk. Az új szabályoknak természetesen nekik is meg kellett felelniük a tervezés során, így, akárcsak a mezőny többi tagja, a csapat pilótái is 18 colos abroncsokkal veszik majd fel a versenyt a köridőkkel és a riválisokkal.

Ezzel kapcsolatban Juki Cunoda is elmondta a véleményét, szerinte a Forma-2-ben szerzett tapasztalatai előnyt jelenthetnek számára az F1 idei szezonjában és így könnyebb lesz átállnia a 13 colos gumikról a nagyobbakra. A Forma-2 2020-ban váltott hasonló abroncsokra, amikor Cunoda még abban a szériában versenyzett és robbant be újoncként, most pedig azt is kifejtette, nagyon sokat profitálhat abból, amit abban az évben tanult.

A versenyzők egyelőre még csak a szimulátorban ismerkedhettek meg az újonnan tervezett autókkal, de a tavalyi, Abu Dhabiban tartott szezon utáni teszteken már belekóstolhattak abba, milyen a nagyobb abroncsokon körözni. Cunoda úgy véli, a Forma-1-nek most hasonló kihívással kell szembesülnie, mint az F2-nek két évvel ezelőtt.

„Az autó alapvetően sokkal élesebb, érzékenyebb a mozgása és hosszú távon a nagyobb kerekek más érzetet adnak a volán mögött, mint a régi 13 colos gumik. Ezt már korábban is tapasztaltam, amikor a Forma-2-ben versenyeztem, most itt is ugyanaz a váltás történik meg“ - magyarázta a japán.

„Úgy gondolom, hogy hasznosítani tudom a Forma-2-ben szerzett tapasztalataimat. Persze, nem csak az abroncsok változnak idén, az új szabályok miatt nagyon sok mindent kell megtanulnunk és alkalmazkodnunk kell az új helyzethez“ - tette hozzá Cunoda.

Az AlphaTauri pilótája hullámvasútszerű újonc szezont tudhat maga mögött, a Bahreini Nagydíjon kifejezetten jól mutatkozott be, de később több kellemetlen hiba is becsúszott a gépezetbe, ami kissé megtépázta az önbizalmát. A szezon végére aztán sikerült a nehézségeken túllendülnie, Abu Dhabiban pedig pályafutása legjobb eredményét elérve negyedik helyet szerzett.

Még több F1 hír: Masinak újabb támogatója akadt – most Marko védte meg

Az ott elért eredmény miatt optimistán várja az új bajnokságot, azzal együtt, hogy szerinte ezzel nagyobb lesz a teljesítménykényszer rajta. „Nagyon várom már, hogy újra versenyezhessek. Úgy érzem, az elmúlt egy év tapasztalatával a hátam mögött sokkal jobban értem, mit kell tennem. Tudom, hogyan kell felkészülni ahhoz, hogy jól teljesítsek. Ismerem a gyenge pontjaimat, keményen dolgozok azon, hogy felkészüljek a rajtra.“

„Az előző idényben, ha valami váratlan, vagy szokatlan dolog történt, nem tudtam elég gyorsan alkalmazkodni, nem tudtam megbirkózni a nehéz helyzetekkel, ezért küzdöttem több versenyen is. Az évet viszont jól zártam Abu Dhabiban, ezt a lendületet szeretném áthozni az új szezonba. Nagyobb a nyomás rajtam, mint tavaly, de ez jó, motivál engem a tesztek előtt“ - tette hozzá Cunoda.

A pilóták készíthetik a fejfájáscsillapítót - avagy a ground effect negatív hatásai