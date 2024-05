Cunoda merész kijelentése: Még idén beérhetik az élmezőnyt!

A faenzai istálló múlt héten Miamiban eddigi legerősebb futamát futotta eddig idén, Cunoda kétszer is pontot szerzett, a szombati sprinten nyolcadik, vasárnap egy még jobb teljesítménnyel hetedik lett. Ehhez jött Ricciardo szintén erős szombati sprintje - mely a csapat szerint már érett -, a negyedik helyről rajtolt és ott is ért célba, bár a vasárnapi versenyen nagyrészt eltűnt.

Az így szerzett 12 ponttal az RB megerősítette hatodik helyét a bajnokságban az Aston Martin mögött és az F1.comnak nyilatkozó Cunoda ez alapján biztatónak tartja a csapat formáját, amennyiben továbbra is így fejlődnek.

„Ez mutatja, mennyire nyomjuk, különösen azok, akik a háttérben dolgoznak. Az idei fejlődésünk eddig nagyon gyors. Eddig minden futamon ott voltunk a tizedik hely környékén és a legtöbbször pontot is szerzünk, most pedig már nem is csak a tizedik hely van meg, voltunk most hetedikek, negyedikek.”

„Nyilván még nem vagyunk a Mercedes szintjén de ma az egyik Mercedes tempóját már hoztam, sőt, néha gyorsabb is voltam nála, szóval ha így folytatjuk, egy ponton elkaphatjuk ezeket a csapatokat. Sosem lehet tudni, de egyelőre ez a cél.”

A japán versenyző, aki az idei első hat versenyből háromszor szerzett pontot, eseménydús versenyen van túl, számos pilótával kellett megküzdenie, köztük Lewis Hamiltonnal és egyszer majdnem el is dobta az autóját:

„Kicsit be is pissantottam, amikor a hetes kanyarban megcsúsztam. Volt egy ilyen félig megpördülésem ott, az volt a legnagyobb hibám, felesleges kockázatot vállaltam. Utána viszont megvolt a tempóm. Élveztem a csatát Lewis ellen, végül megelőzött, úgy, mint tegnap, kicsit deja vum volt.”