Cunoda megszerezte a szuperlicenszet, az F1-es bejelentés már csak idő kérdése lehet

A Red Bull és Honda támogatásával az idén debütált az F2-ben a Carlin csapatnál Juki Cunoda. A most 20 éves pilóta 2019-ben versenyzett először Európában, miután 2018-ban megnyerte a japán Formula 4-es bajnokságot.

2019-ben a Formula 3-ban nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, de 3 dobogós helyezést, köztük egy győzelmet szerzett a monzai sprintfutamon, ez pedig elég volt ahhoz, hogy a Carlin leszerződtesse a 2020-as szezonra az F2-ben.

Itt Cunoda egy ismerkedéssel töltött első spielbergi futamot követően a második főfutamon már megmutatta, miért bízik benne ennyire a Honda, és csak a rádiójának meghibásodása miatt csúszott le a győzelemről, de így is 2. lett.

A japán fiatal meggyőző teljesítménye, és Daniil Kvjat korai gyengélkedése miatt viszonylag hamar felröppentek a hírek, hogy a Honda mindenképpen be akarja ültetni az AlphaTauriba a protezsáltját. Ez az elképzelés egy nagy pofont kapott, amikor októberben a Honda bejelentette, hogy 2021-ben kilépnek a Forma-1-ből, azonban gyorsan kijelentette a Red Bull, hogy ez nem lesz hatással a pilótaválasztásukra.

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project sits in his car in the garage

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images