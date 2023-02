Cunoda lesz az AlphaTauri vezére? Egyelőre jól kijön de Vriesszel

Vajon képes lesz Júki Cunoda átvenni az AlphaTauri vezetését, miután Pierre Gasly távozott a csapattól? Ez az a kérdés, amire Nyck de Vries érkezésével a rajongók választ akarnak kapni, hiszen a japán pilótának komoly kihívója lesz a holland idén.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a két csapattárs között remek a kapcsolat, közösen tesznek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a csapatukat minél előrébb juttassák a középmezőnyben.

„Már most is jó a kapcsolatunk, és erre még jobban rá fogunk építeni csapattársakként ebben a szezonban” – vélekedett Cunoda. „Úgy gondolom, hogy együtt erős párost alkotunk, azzal a céllal, hogy segítsük a csapat idei fejlődését. És azt is gondolom, hogy tanulhatok dolgokat Nycktől.”

A fiatal japán versenyző ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy idén jóval konzisztensebb teljesítményre lesz szüksége, amennyiben jövőre is maradni akar az F1-ben. Elsősorban a pontok gyűjtésében kell jeleskednie, de a sprintversenyekre is nagy figyelmet akar fordítani.

„Bízom benne, hogy rögtön az első szabadedzésen jó teljesítményt tudok nyújtani, és felveszem a ritmust. Tudom, hogyan kell kezelni ezt a formátumot. Kevésbé fogom magam sürgetve érezni, ezért jobban tudom majd kontrollálni magam, és jobban teljesíthetek, mint tavaly.”

Az AlphaTauri a minap mutatta be az autóját, amit számos fotón megörökítettek a rajongóknak. Amennyiben kíváncsi vagy rá, hogyan fest a 2023-as konstrukciójuk, kattints ide!