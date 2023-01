Cunoda lehiggadt, de csapatfőnöke szerint "ennél többet is tud"

Juki Cunoda 2021-es bemutatkozásakor a Forma-1-ben rögtön pontszerzéssel indult, 9. lett, ami jó jel volt, azonban, hiába volt egy 4. helye Abu-Dzabiban (ami máig a legjobb eredménye), a két verseny között főleg a japán versenyző hibái és rádiós kirohanásai maradtak emlékezetesek.

A 2022-es aerodinamikai szabályzat bevezetésével a csapat jelentősen hátraesett a világbajnokságban, azonban az AlphaTaurit irányató Franz Tost a gpfans.comnak nyilatkozva mégis arról számolt be, hogy Cunoda a pályán és azon kívül is komoly fejlődést mutatott be:

„Elég komolyan fejlődött, bár nem volt könnyű a szezon számára, mivel minden attól függött, hogy az autó éppen mennyire tudott teljesíteni. Összességében azonban azt kell mondanom, hogy sokat javult, főleg az utolsó versenyekre, és az időmérőkön is jobban odatette magát.”

A faenzai istálló bonyolultra sikerült idénye ellenére Cunoda csapattársával, Pierre Gaslyvel összehasonlítva nyolc futamon és kilenc időmérőn is előrébb tudott végezni, bár az egyéni pontversenyben végül csak 17. lett, összesen 12 pontot gyűjtve.

Ez azonban elsősorban az AT03-as teljesítményének tudható be, nem a 22 éves pilótának, akitől Tost azt várja, hogy 2023-ban, már új csapattársa, Nyck de Vries mellett is töretlenül folytatja a fejlődését: „Érzelmileg is sokat javult, alig voltak kirohanásai vagy negatív megjegyzései a csapatra a rádióban.”

„A műszaki téren is sokat fejlődött és a gumikkal is jobban bánik a versenyeken. Egyszerűen jobban kellene összpontosítania, hogy minden helyzetre felkészült legyen. Nincsenek nagyobb hiányosságai, elég jó versenyző, de egyes dolgokban javulnia kell, hogy elérje a következő szintet.”