Cunoda kezdi visszafizetni a Red Bull bizalmát

Szokatlan módon Imolában nem Pierre Gasly volt az, aki vitte az AlphaTauri szekerét, hanem a japán ifjonc, kinek sikerült egy hetedik helyet szereznie az Emilia Romagna Nagydíjon. A verseny utolsó részében Kevin Magnussent és Sebastian Vettelt is maga mögé utasította, pontszerzése révén pedig az istálló megelőzte a Haast a konstruktőri tabellán.

A Crash.net F1-es podcastjében beszélt arról Brundle, hogy őt kezdi meggyőzni Cunoda idén látott fejlődése. „Dolgozott rajta, nem igaz? Viszont továbbra is nagyon lelkes a pilótafülkében. Hallani lehetett a rádiós üzeneteit, miután megelőzte riválisait. Ezt imádom benne, és szeretném, ha sikeres lenne.”

„Már csak azért is, mert ő emberien viselkedik az autóban, míg más versenyzők talán nem ilyenek és inkább gépiesek. Ő viszont nem, és ezt szeretem benne igazán. Most már nem hibázik annyit, a csapata is bízik benne, így a teljesítménye is jobbá válik.”

Brundle most abban reménykedik, hogy Helmut Markóék kitartanak Cunoda mellett, és tovább „nevelik” a japán versenyzőt. „Emlékezhetünk, hogy tavaly voltak olyan periódusok, amikor Gasly a középmezőny elejében volt, dobogót szerzett, hozta a pontokat, Juki pedig sehol sem volt, miközben többször is összetörte az autóját.”

„Az emberek kezdték megkérdőjelezni a helyét, a Red Bull viszont kitartott mellette egész évben, és szeretném látni, hogy a programuk is előremozdul, és nem csak az történik, hogy aki nem teljesít jól, azt hamar kidobják.”

